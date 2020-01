Plus de 500 000 visiteurs à «Illumi-Féérie de lumières»

MONTRÉAL – La première édition d’«Illumi-Féérie de lumières» s’est conclue dimanche soir dernier, sur une note fort positive : plus de 500 000 visiteurs ont profité du parcours lumineux, qui a été en activité à Laval du 8 novembre 2019 au 5 janvier 2020.

Cavalia, qui est derrière l’attraction, soutient qu’«Illumi» est ainsi devenu l’événement avec billetterie de ce genre le plus populaire et le plus achalandé au Canada.

Alors que les organisateurs s’attendaient à accueillir environ 250 000 personnes en cette première année, c’est un nombre équivalant à la combinaison du nombre de festivaliers d’Osheaga 2019, de spectateurs du Grand Prix de Formule 1 du Canada 2019 et d’admirateurs ayant assisté aux quatre représentations du concert de Céline Dion au Centre Bell à l’automne, qui a franchi les tourniquets d’«Illumi», a-t-on détaillé dans un communiqué.

Cavalia affirme aussi que 40% de cette affluence provenait de l’extérieur de la grande région de Laval, et que des touristes des États-Unis, de New York, de Los Angeles, de Mexico, de Londres, de Paris et de Milan, entre autres, ont admiré l’installation.

«Illumi» s’est associé à la Fondation Cité de la Santé de Laval afin d’appuyer sa collecte de fonds annuelle et lui a remis un chèque de 137 922 $.

«Illumi-Féérie de lumières» enchantera de nouveau Laval pour une deuxième édition à compter du 1er novembre 2020 et les billets seront en vente le 1er juin prochain. On promet déjà plusieurs nouveautés à venir.