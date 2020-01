Écrasement d’avion mortel en Iran: plusieurs victimes vivaient au Québec

MONTRÉAL | L’écrasement d'un Boeing 737 de la compagnie Ukraine International Airlines en Iran a fait 63 victimes canadiennes, donc plusieurs résidaient à Montréal.

C’est le cas de Siavash Ghafouri-Azar et Sara Mamani, deux ingénieurs ayant étudié à l’Université de Concordia qui travaillaient ensemble pour le constructeur aérospatial Pratt & Whitney. Ils ont péri dans cet avion qui a disparu des radars mercredi quelques minutes après son décollage de l'aéroport international Imam Khomeiny de Téhéran.

«Dans les faits, lui comme sa conjointe, ils allaient là-bas pour se marier. Ils étaient sur le voyage de retour quand l’accident est arrivé», a expliqué à TVA Nouvelles Christian Moreau, directeur de maîtrise de Siavash Ghafouri-Azar.

Les Montréalais Arvin Morattab et Aida Farzaneh, qui étudiaient au doctorat à l'École de technologie supérieure, ainsi le Sherbrookois Mohammed Moeini, se trouvaient aussi à bord de l'avion.

Condoléances

Au total, 176 personnes, passagers et membres de l'équipage, ont perdu la vie dans l’écrasement du vol PS752. Après l’annonce du nombre de victimes, les autorités canadiennes, au premier rang duquel le premier ministre Justin Trudeau, ont fait part de leur tristesse.

«Au nom du gouvernement du Canada, Sophie et moi offrons nos plus sincères condoléances à ceux et celles qui ont perdu des membres de leur famille, des amis et des proches dans cette tragédie. Notre gouvernement continuera de travailler de près avec ses partenaires internationaux pour veiller à ce qu’une enquête approfondie relative à cet écrasement soit menée et pour que les Canadiens trouvent réponse à leurs questions.»

La mairesse de Montréal a aussi réagi, parlant d'une «nouvelle bouleversante». «Mes pensées accompagnent les familles et les proches des Montréalais.e.s et de toutes les victimes de cette terrible tragédie. Nous sommes de tout coeur avec vous», a-t-elle affirmé.

Le Bureau de la sécurité des transports (BST) a indiqué, de son côté, avoir nommé un expert qui suivra le déroulement de l'enquête et examinera les renseignements qui seront diffusés par l'Iran au sujet de l'écrasement.

La moitié des victimes en Alberta

Sur la soixantaine de victimes canadiennes, une trentaine venaient de la région d'Edmonton. Deux des étudiants tués, Ghanimat Azhdari et Milad Ghasemi Ariani, qui devaient revenir de vacances en Iran, étaient doctorants à l'université de Guelph, en Ontario, a indiqué l'établissement dans un communiqué.

D'autres vivaient à Winnipeg, à Toronto, à Waterloo, en Ontario, mais aussi en Colombie-Britannique, selon plusieurs médias. Les cas d’une famille d’Ajax, en Ontario, Evin Arsalani, sa femme Hiva Molani et leur fille ou d’une autre (Pedram Mousavi, sa femme Mojgan Daneshmand et leurs deux enfants retenaient particulièrement l’attention.

Outre les 63 Canadiens, 82 Iraniens, 11 Ukrainiens, dont les neuf membres d'équipage, 10 Suédois, quatre Afghans, trois Allemands et trois Britanniques se trouvaient également à bord du vol 752.