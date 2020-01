Sauvé par un don de foie alors qu’il ne lui restait que trois jours à vivre

Un restaurateur montréalais à qui un médecin donnait seulement 72 heures à vivre a survécu in extremis grâce à une greffe du foie cet automne, au moment où il commençait à faire ses adieux à ses proches.

« Le médecin qui se trouvait dans ma chambre d’hôpital m’a dit que si j’avais des choses à faire, je devais les faire, car il ne pouvait plus rien pour moi », relate avec émotion Vianney Godbout.

Le propriétaire des trois restaurants Chasse-Galerie à Montréal a encaissé ce pronostic dramatique le 26 octobre, au Centre hospitalier de l’Université de Montréal (CHUM).

Prêt à partir

« J’étais avec mes parents et je leur ai dit que j’étais prêt à partir. Que j’étais heureux de la vie que j’avais eue », confie l’homme de 34 ans.

Celui qui a déjà fait grimper la balance à 370 lb avoue qu’il avait besoin d’une transplantation de toute urgence étant donné ses dernières années de consommation excessive d’alcool.

« Ma consommation était très loin de celle recommandée par Éduc’alcool », reconnaît-il.

M. Godbout ajoute qu’il a toujours eu des problèmes de foie et qu’il souffrait à l’époque d’une cirrhose décompensée avec insuffisance hépatique sévère.

Maintenu en vie

Les premiers symptômes étaient apparus à la fin de l’été. Quand ses amis ont constaté qu’il avait le visage jaune, ils lui ont conseillé de voir un médecin.

« Je me dégradais de jour en jour et j’étais maintenu en vie en attendant de trouver un donneur », illustre-t-il.

« Je n’étais plus capable d’avoir mal et je voyais la mort comme une libération », dit M. Godbout, ajoutant qu’il a attendu un donneur pendant un mois et que son poids était descendu à 310 lb le jour de l’opération.

M. Godbout se préparait à être transféré aux soins palliatifs pour vivre ses derniers moments de vie, lorsqu’un homme a été transporté en urgence au CHUM. Il est décédé quelques minutes après son arrivée.

« On m’a raconté que c’est un médecin qui connaissait mon état qui a demandé à la famille si elle acceptait qu’il fasse don de son foie pour sauver une vie », explique le trentenaire, qui a finalement reçu la greffe quelques heures après avoir appris qu’il ne lui restait que trois jours à vivre.

L’opération a duré environ neuf heures et il a obtenu son congé de l’hôpital quelques semaines plus tard.

Informer la famille

« Je suis plus en forme que jamais », lance M. Godbout, qui a adopté une nouvelle cause à défendre depuis l’opération qui lui a sauvé la vie.

« Je tente de sensibiliser le plus de gens possible au don d’organe ; j’en suis devenu fatigant », dit-il avec humour.

« Oui, ça peut sauver des vies, mais ça peut aussi éviter à des personnes de vivre l’horreur que j’ai connue pendant plusieurs semaines », conclut-il.

Transplant Québec rappelle que l’inscription dans un des registres constitue la meilleure manière de confirmer son consentement au don d’organes, en plus de faire connaître sa volonté à ses proches.

Longue attente

Des centaines de patients attendent un don d’organe au Québec. Voici un exemple des délais moyens.

Cœur: 231 jours | 62 patients en attente

| 62 patients en attente Rein: 448 jours | 524 patients en attente

| 524 patients en attente Foie: 199 jours | 103 patients en attente

| 103 patients en attente Poumon: 265 jours | 80 patients en attente

Source : Transplant Québec