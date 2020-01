Tempête costaude et perturbations à prévoir ce weekend

Verglas pour le sud, bonne bordée de neige pour le centre et l’est: la première tempête de l’année, pleine de précipitations et plutôt venteuse, menace de créer plusieurs problèmes au Québec, ce weekend.

Si les prévisions se concrétisent, la dépression en provenance du Texas commencera par déverser beaucoup de pluie vendredi soir et une bonne partie de la journée samedi, sur le sud et le centre de la province, y compris dans la région de Québec, pendant que le mercure grimpera au-dessus du point de congélation.

C’est en fin de journée, samedi, que les conditions risquent de se dégrader alors qu’une masse d’air froid va migrer du nord vers le sud et fera baisser les températures.

La région de Québec se trouvera alors vraisemblablement à la frontière de la pluie verglaçante et de la neige. Le météorologue d’Environnement Canada, Alexandre Parent, anticipe des chutes de neige de l’ordre de 15 à 20 centimètres pour la capitale et ses environs, jusqu'à dimanche soir, et de la poudrerie par endroit malgré une neige plutôt lourde.

Incertitude

Le Saguenay, le Bas-Saint-Laurent, la Côte-Nord et la Gaspésie recevront aussi des quantités appréciables de neige, bien qu’ils se trouveront en périphérie du système.

Tout indique que la tempête sera vigoureuse, mais une incertitude demeure sur la forme des précipitations et leurs quantités. Dans ses prévisions à long terme sur son site web, mercredi, MétéoMédia annonçait même 30 à 35 centimètres de neige pour toute la fin de semaine à Québec.

«Il y a quelque chose de potentiellement important ce weekend. Restez à l’affût des prévisions météorologiques qui vont se préciser à mesure que l’événement approche», résume M. Parent.

Les impacts les plus notables sont attendus en Outaouais, dans le Grand Montréal et en Estrie. Si l’on prévoit quelques flocons, c’est principalement sous forme de pluie verglaçante que les précipitations sont attendues dimanche.

«Le scénario d’avoir peut-être un 20 à 25 millimètres de pluie verglaçante n’est pas improbable. On parle de 2 centimètres. Si on y ajoute les vents, c’est sûr qu’il y a des branches qui cassent et que cela pourrait causer des pannes de courant [...] donc c’est à surveiller», dit Alexandre Parent.

Riverains aux aguets

Près des cours d’eau, les riverains du sud seront sans doute sur le qui-vive. En Beauce, où l’on prévoit une dizaine de millimètres de pluie pour lancer le weekend, le risque d’une crue parait improbable «pour l’instant».

Sur l’extrême-sud de la province, où le redoux sera le plus marqué, les autorités seront aux aguets. Des mouvements de glace sont possibles.

«Nous sommes en communication avec le ministère de la Sécurité publique du Québec et la direction de l’expertise hydrique qui s’occupe de la modélisation de différents bassins et différentes rivières. Pour l’instant, les modèles ne montreraient pas que l’on atteindrait certains seuils», rassure Alexandre Parent.