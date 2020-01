Thierry Henry choisit ses adjoints

Embauché comme entraîneur-chef de l’Impact de Montréal en novembre, Thierry Henry a identifié ses adjoints pour la saison 2020, mercredi.

Conséquemment, Kwame Ampadu, Wilfried Nancy et Patrice Bernier, ainsi que l’instructeur des gardiens Rémy Vercoutre et le préparateur physique Jules Gueguen, travailleront en compagnie du Français.

Ampadu se joint au club montréalais à titre d'entraîneur-adjoint, après avoir occupé les mêmes fonctions avec Henry à l'AS Monaco, en Ligue 1, en 2018-2019. Les deux hommes s’étaient également côtoyés au sein de l'Académie du club anglais Arsenal FC.

Comme joueur, Ampadu, 48 ans, a fait ses débuts avec Arsenal en 1988, avant d'évoluer successivement avec West Bromwich Albion, Leyton Orient FC et Exeter City FC, en Angleterre, et Swansea City FC, au Pays de Galles. Il a mis un terme à sa carrière en 2006, après plus de 450 matchs professionnels. Au niveau international, il a représenté l'Irlande à quatre reprises chez les moins de 21 ans.

Nancy sera de retour à titre d’assistant après avoir occupé ce rôle au cours des quatre dernières saisons de l’Impact. Pour sa part, Bernier a été adjoint lors des deux derniers mois de la saison 2019 et encadrera les jeunes joueurs du groupe professionnel et leur passage de l'Académie vers la première équipe.

Quant à Vercoutre, il entamera sa deuxième campagne à titre d'entraîneur des gardiens. Il a joué un total de 240 matchs de Ligue 1 durant sa carrière professionnelle de 20 ans avec le HSC Montpellier, l'Olympique Lyonnais, le Racing Strasbourg et le SM Caen. Finalement, Gueguen devient le préparateur physique du Bleu-Blanc-Noir, lui qui s’était joint à l'Académie de l'Impact en 2016.