Traitement pour les champignons aux ongles du pied

Les champignons sur les ongles des pieds, aussi appelés onychomycose ou «mycose des ongles», sont des maladies assez fréquentes touchant une grande partie de la population. Elles sont, en effet, bien plus courantes que les mycoses sur les ongles des mains et on estime que 10% de la population sera touchée par cette pathologie au cours de sa vie. Cette maladie va avoir essentiellement des implications esthétiques touchant les ongles en modifiant profondément leur aspect.

Elle est d’autant plus fréquente qu’elle se transmet très aisément dans une grande quantité de lieux publics, l’exposition est donc fréquente et le risque d’en développer d’autant plus important. Heureusement, il existe à ce jour une multitude de traitements pour remédier à ce problème, comme le Ciclopirox, qui est un vernis antifongique, la poudre antifongique pour chaussure, l’appareil de traitement au laser, le Lamisil qui est une crème pour les ongles, le Jublia, le Loprox, etc. Il est aussi possible d’opter pour un traitement sans ordonnance qui peut, dans certains cas, constituer un traitement très efficace.

Afin de soigner la mycose des ongles des pieds, il est néanmoins préférable de consulter un médecin spécialiste qui sera à même de proposer le traitement le plus approprié selon la nature de l’infection, son étendue et son degré de sévérité.

Zoom sur cette pathologie fréquente, ses causes, ses conséquences et ses traitements.

Qu’est-ce que la mycose des ongles (champignons aux ongles des pieds)?

La mycose des ongles des pieds est une infection fongique le plus souvent provoquée par des champignons dermatophytes, ces derniers représentant 60 à 80% des cas d’onychomycose. Cette infection représente près de 50% des cas de problèmes d’ongles et se produit suite à l’exposition à certains champignons présents dans de nombreux endroits publics et plus particulièrement dans les milieux chauds et humides comme les douches, les spas et les piscines.

Il existe un haut risque de contagion dans ces différents lieux où les champignons trouvent un milieu très favorable à leur multiplication. La contamination est le plus souvent progressive et va généralement affecter un ongle avant de se déplacer vers les autres ongles du pied. Le champignon va se loger sous l’ongle avant d’y proliférer, puis d’infecter les ongles des orteils voisins. L’infection va se manifester généralement par une décoloration de l’ongle pour commencer, avant d’en affecter la structure.

Causes et facteurs de la mycose des ongles des pieds

Dans la grande majorité des cas, la mycose des ongles des pieds va être déclenchée suite à une contamination par des dermatophytes, mais il est également possible que l’exposition à des levures et des moisissures puisse engendrer une mycose des ongles des pieds. Par ailleurs, la plupart du temps, la mycose apparaît suite à la fréquentation de certains lieux publics où les champignons sont présents, mais d’autres facteurs vont favoriser le développement de cette infection. Ainsi, les personnes présentant une mauvaise circulation sanguine vont être plus susceptibles de développer une mycose des ongles des pieds.

De la même façon, certaines blessures et infections peuvent également contribuer au développement de cette pathologie. De plus, lorsque le système immunitaire est affaibli, la mycose des ongles des pieds est également plus susceptible de se déclarer, aussi, les personnes prenant un traitement à base de médicaments immunodépresseurs sont plus fréquemment touchées par cette pathologie. Enfin, on note une plus grande fréquence d’apparition de cette affection chez les individus de sexe masculin, et avec l’âge.

Prévention et traitement de la mycose des ongles

Les mycoses des ongles des pieds ne sont pas des infections graves portant particulièrement à conséquence, néanmoins, elles modifient de façon non négligeable l’aspect des ongles qui deviennent assez disgracieux, voire détruits, et elles peuvent se révéler résistantes. Il peut ainsi être difficile de réussir à s’en débarrasser. Dès lors, il est préférable de tout mettre en œuvre pour les éviter. À cette fin, plusieurs mesures simples peuvent être mises en œuvre. Ainsi, il est recommandé de conserver ses pieds au sec et d’avoir une bonne hygiène sur ce plan. Les ongles préférablement courts sont également une mesure efficace pour limiter les risques de contamination. Par ailleurs, il est essentiel de ne pas partager ses chaussures afin de réduire les risques d’exposition et de contamination. Et les chaussures doivent être aérées pour ne pas offrir un terrain de développement idéal aux champignons.

Un système immunitaire en bonne santé est également un point important pour limiter les risques de développement de cette infection. Par ailleurs, toujours dans une optique de prévention, il peut être intéressant de faire une cure de probiotique qui permettra d’entretenir et de régénérer la flore intestinale. Des remèdes maison peuvent également s’avérer efficaces pour lutter contre les mycoses des ongles des pieds. Ainsi, il est possible d’utiliser de l’extrait de feuilles d’olivier, mais aussi du vinaigre de cidre, du bicarbonate de soude, très connu pour son action antibactérienne ou encore certaines huiles essentielles.

Quand consulter un podiatre?

Si les remèdes maison peuvent constituer une première approche intéressante dans le cadre du traitement des champignons infectant les ongles des pieds, ces derniers ne sont toutefois pas toujours suffisants. Aussi, lorsque l’ongle est épaissi, jaunâtre ou décollé, ou que des taches noires, une poudre blanchâtre ou encore des taches blanches apparaissent sur la surface, il peut être nécessaire de consulter un spécialiste qui sera à même de proposer un traitement efficace et approprié à la situation. Celui-ci pourra procéder à un examen approfondi des lésions, voire réaliser des prélèvements pour déterminer avec précision quels champignons sont en cause, et proposer un traitement antifongique correspondant à ces derniers.

Selon les lésions, leur étendue et leur gravité, le podiatre pourra soit proposer un vernis antifongique efficace dans la majorité des cas, soit prescrire des médicaments par voie orale dont les effets secondaires sont mineurs, et l’efficacité, indéniable. Ainsi, si vous souffrez de symptômes s’apparentant à une mycose des ongles des pieds, n’hésitez pas à prendre rendez-vous dans notre clinique où des professionnels de la santé qualifiés seront à même de vous prendre en charge, d’établir le diagnostic et de vous proposer le traitement le plus approprié selon votre situation.

Si vous souffrez de ce problème, n’hésitez pas à prendre rendez-vous à notre clinique.

