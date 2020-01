Un expert en monarchie n’est «pas du tout surpris» de la décision de Harry et Meghan

Il ne faut «pas du tout» se surprendre de la décision du duc et de la duchesse de Sussex de renoncer à leur rôle de premier plan au sein de la famille royale britannique, estime l’expert en monarchie James Jackson.

Même si la décision du prince Harry et de son épouse Meghan Markle annoncée mercredi fait énormément réagir, M. Jackson indique qu’Harry connaît son rôle de «deuxième» depuis sa jeunesse et que cette distanciation n’est que la suite logique.

Il parle entre autres de la rivalité d'Harry avec son frère aîné William, qui le précède dans l’ordre de succession au trône britannique.

«Il n’y avait pas de vraie rivalité. Quand on naît dans la famille royale, on sait si on est premier ou deuxième. [...] Je crois que, parfois, on invente des rivalités. Harry sait depuis sa jeunesse qu’il n’allait jamais accéder au trône. Donc, pourquoi être le rival de son frère? Il savait que le plus important, c’est William. Maintenant, il essaie de mener sa vie exactement comme il le voulait. C’est ce qu’il dit maintenant», a-t-il affirmé dans l’émission de Mario Dumont, à QUB radio.

«Depuis le scandale du prince Andrew, le prince Charles [NDLR le père de William et d'Harry] a dit qu’il y aurait le noyau dur de la famille royale: son fils et son petit-fils. Alors, les frères et les sœurs seront écartés involontairement ou contre leur gré. [...] Harry préfère ne pas être congédié ou écarté et prend sa propre décision au lieu d’attendre encore 10 ans, 15 ans, pour que William lui dise: "excusez-moi, mais là, laissez la place aux autres"», a ajouté M. Jackson.

Plus au Canada?

Dans leur message, le prince Harry et Meghan Markle ont déclaré vouloir dorénavant partager leur temps entre le Royaume-Uni et l’Amérique du Nord, mais l’historien prédit que leurs activités se dérouleront sans doute principalement plus au Canada qu’aux États-Unis en raison du Commonwealth.

«[Harry] va s’occuper de la jeunesse du Commonwealth. Ça, c’est vraiment l’idéal de la reine Élisabeth. Il faut préserver le Commonwealth, alors c’est une bonne raison d’aller s’installer quelque part au Canada», a-t-il expliqué.

M. Jackson soulève qu’il y aura sûrement des enjeux liés à leur empreinte écologique et à leurs voyages.