JOBIN (HÉROUX), Thérèse



À Montréal, le 2 janvier 2020, à l'âge de 89 ans, est décédée madame Thérèse Héroux, épouse de feu monsieur Jacques Jobin.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Richard, André, Lison, Sylvain et leur conjoint(e) respectif(ve); ses petits-enfants: Stéphane, Antoine, Jonathan, Karine, Marc-André et Roxane ainsi que d'autres parents et amis.La famille accueillera les visiteurs le samedi 11 janvier 2020 de 19h à 21h au complexe funéraire:Une liturgie de la Parole sera célébrée en sa mémoire ce samedi à 21h dans la chapelle du complexe Maisonneuve.