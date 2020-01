BRUNEAU, Jacques



Au CIUSSS-Installation des Sources d'Asbestos, le 3 janvier 2020, est décédé M. Jacques Bruneau à l'âge de 70 ans, demeurant à Asbestos. Il était le fils de feu Guy Bruneau et de feu Rita Laroche.Monsieur Bruneau laisse dans le deuil ses frères: Luc (Lucianna Dubé) de Témiscouata-sur-le-lac, Charles (Annie Lecomte) de St-Hubert et Jean-Noël de St-Hyacinthe.Le défunt repose aux560, 1ère AVENUE, ASBESTOSle samedi 11 janvier 2020, jour des funérailles, ouverture à 9h, et jusqu'au départ du salon à 10h45. Les funérailles suivront à 11h en l'église St-Isaac-Jogues.Il y aura crémation et les cendres seront inhumées au cimetière d'Asbestos à une date ultérieure.