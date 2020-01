MATURA, père Thaddée, O.F.M.



À Montréal, le 5 janvier 2020, à l'âge de 97 ans, après 79 ans de vie religieuse et 71 ans de prêtrise, est décédé le père Thaddée Matura, franciscain.Outre ses confrères religieux, il laisse dans le deuil sa soeur Leokadia Nusia (feu Yvan Laroche) et de nombreux autres parents et amis.Exposé en l'église des Franciscains, 5750 boul. Rosemont, à Montréal, le samedi 11 janvier 2020, à compter de 12h30 (midi et trente). Funérailles le même jour au même endroit à 14h. Inhumation au cimetière Le Repos Saint-François-d'Assise, 6893 rue Sherbrooke Est, à Montréal.