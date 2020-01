RACINE GUIMOND, Rita



À Montréal, le 27 décembre 2019, à l'âge de, est décédée Rita Racine Guimond, épouse de feu Ulric Guimond.Elle laisse dans le deuil ses enfants Nicole, Colette, Jean-Pierre, Jean-Clément (Hélène Charles), Marie-Josée et Jean-Charles, ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants et ses arrière-arrière-petits-enfants ainsi que neveux, nièces, parents et amis.La famille recevra les condoléances, le lundi 13 janvier 2020 de 9h à 11h, suivi d'un service religieux, au4525 CH. DE LA CÔTE-DES-NEIGESMONTRÉAL, QC H3V 1E7