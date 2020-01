Auston Matthews sur les traces d’Alexander Ovechkin

L’attaquant des Maple Leafs de Toronto Auston Matthews est bien parti pour connaître une carrière aussi glorieuse que celle du capitaine des Capitals de Washington, Alexander Ovechkin.

En inscrivant ses 30e et 31e buts de la campagne dans un revers de 4 à 3 en fusillade contre les Jets de Winnipeg, mercredi, Matthews a atteint le plateau des 30 filets pour une quatrième année consécutive. Ainsi, lui et Ovechkin sont les seuls joueurs actifs de la Ligue nationale ayant obtenu au moins une trentaine de buts lors de chacune des quatre premières saisons de leur carrière.

Le numéro 8 des «Caps» a franchi ce cap 14 fois et devrait prolonger cette séquence en 2019-2020, car il revendique 26 buts jusqu’ici.

Par ailleurs, Matthews a eu besoin de seulement 45 parties pour toucher la cible 30 fois. Il s’agit du plus petit nombre de rencontres pour un joueur des Leafs depuis 1993-1994. À l’époque, Dave Andreychuk et Wendel Clark avaient eu besoin respectivement de 37 et 42 matchs pour compter 30 buts.