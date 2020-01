MORENCY, Violette



Elle laisse dans le deuil sa soeur Liliane ainsi que son mari Mario Ravelli, ses 23 neveux et nièces et plusieurs proches et amis.Les funérailles seront célébrées ce jeudi, le 9 janvier 2020, à 10h30 à la paroisse catholique Saint-Charles, 2111 rue Centre, Montréal, H3K 1J5.LAURENT THÉRIAULT