CES 2020: grand déballage de robots et de téléviseurs géants chez Samsung!

C’est un véritable Noël techno qu’offre Samsung aux visiteurs présents à la grande foire de l’électronique CES à Las Vegas.

Au sens propre, c’était effectivement Noël hier, 7 janvier, dans la culture chrétienne orthodoxe. Mais c’était aussi un grand déballage de nouveautés technologiques à la grande foire de l’électronique grand public à Las Vegas.

Comme la sud-coréenne Samsung est très présente dans notre quotidien, que ce soit avec ses téléphones intelligents, ses tablettes, ses téléviseurs et autres écrans d’ordinateur, faisons le tour de quelques annonces et produits des deux derniers jours.

La technologie MicroLED appelée à remplacer l’OLED?

Il est encore tôt pour le dire, mais la technologie d’écran MicroLED développée par Samsung depuis au moins trois ans pourrait reléguer l’OLED (DELo – diode électroluminescente organique) aux oubliettes. Selon CNET, celle-ci avait été présentée pour la première fois en 2008 par Sony.

Les récents modèles MicroLED de 75, 88, 93, 110 po en 4K et 150 po en 8K présentent des designs très minces et des bordures pratiquement éliminées. Si ce n’est pas assez grand pour vos besoins, ces panneaux peuvent de plus se connecter ensemble pour créer un écran plus vaste encore.

Pour le démontrer, Samsung a déballé au CES un écran de 292 po (24 pieds ou 7,41 mètres).

La technologie MicroLED utilise des millions de petites diodes DEL qui perfectionnent les noirs profonds et les niveaux de contrastes de la technologie DELo sans ses défauts, à savoir la tendance des diodes DELo de brûler.

Après trois ans de maturité, les écrans MicroLED semblent entrer en production de masse, toujours selon le magazine CNET. Depuis au moins un an, LG et TCL ont aussi dans leurs cartons des téléviseurs MicroLED.

Si la technologie MicroLED apporte des gains très nets en termes d’affichage, elle est en revanche plus complexe à produire que les panneaux DELo.

Ballie, le robot intelligent mobile

En matière d’assistants intelligents, on a vu des haut-parleurs, des écrans ou encore des lecteurs de diffusion continue comme les Fire TV Cube d’Amazon — tous des appareils fixes.

Le Ballie de Samsung, lui, est mobile. C’est-à-dire qu’il peut se déplacer un peu partout dans votre maison pour gérer tous les appareils connectés dans ce qu’on appelle l’Internet des objets (IdO).

Intelligent, ce robot roulant ou mobile peut servir d’assistant de conditionnement physique et possède une interface intelligente artificielle (IA) censée améliorer votre quotidien au fur et à mesure de vos besoins.

Par exemple, si Ballie détecte un dégât, il peut activer un robot aspirateur pour nettoyer l’endroit ou encore appeler les secours advenant qu’une personne chute et ne se relève pas.

Il peut même s’occuper à distraire le chien pendant votre absence en activant la télé pour lui!

Samsung précise que Ballie est tenu à des normes strictes en matière de confidentialité des données et de vie privée.

Quant à son prix et sa disponibilité, Samsung n’a pas donné de détails.

Ambitions IA, IdO, 5G et domotique

Les technologies que Samsung entrevoit rendront la vie plus facile tout en permettant d’économiser l’énergie, de réduire les émissions et de contribuer à la durabilité alors que la population dépassera les 8 milliards d’habitants.

À cette fin, les interfaces intelligentes, les appareils connectés à l’Internet des objets, les réseaux ultra rapides 5G, tous seront interconnectés ensemble pour donner le contrôle aux utilisateurs.

Par exemple, les habitants d’immeubles intelligents pourront appeler les ascenseurs, éteindre les lumières, gérer les livraisons ou vérifier les places de stationnement par une simple commande vocale.

Et grâce à l’intelligence intégrée dans les bâtiments, les problèmes seront résolus et les réparations effectuées avant même que les résidents ne s’en rendent compte, peut-on lire dans l’un des communiqués de Samsung pour ce CES 2020.