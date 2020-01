Contre Valérie Plante: Coderre et Poëti dans la course à la mairie de Montréal?

MONTRÉAL – La mairesse de Montréal, Valérie Plante, s’est esclaffée jeudi quand les journalistes lui ont demandé si elle craignait que ses potentiels adversaires dans la course à la mairie, en 2021, soient l’ex-ministre responsable de la Métropole, Robert Poëti, et l’ancien maire Denis Coderre.

«Chaque fois qu’il y a une possibilité que quelqu’un se présente, on me pose la question. Je vais toujours répondre que je verrai en temps et lieu, c’est-à-dire dans un an et demi, qui seront les candidats et les candidates à la prochaine course à la mairie. Moi, je serai candidate», a dit la mairesse, qui est chef de Projet Montréal.

Joint par TVA Nouvelles, jeudi, Robert Poëti a dit qu’il était trop tôt pour prendre une décision relativement à la prochaine élection montréalaise, mais il ne ferme pas la porte.

«J’aime Montréal. J’ai été ministre de la Métropole et j’ai participé à des réalisations aux côtés de l’ex-maire Denis Coderre. Mais deux ans, avant l’élection, c’est loin. Il est trop tôt pour prendre une décision. Toutefois, je ne serais pas surpris de voir Denis Coderre se lancer dans la course», a affirmé M. Poëti.

Nos sources affirment par ailleurs que Denis Coderre, pour sa part, aurait un intérêt partagé pour la direction du Parti libéral du Québec (PLQ) et la mairie de Montréal. Nous n’avons pas réussi à joindre l’ex-maire de Montréal, qui a réalisé un seul mandat, entre 2013 et 2017, avant d'être battu par Valérie Plante.