Crier dans le désert

Notre fille de 10 ans est une fashion addict. Il ne se passe pas une semaine sans qu’elle ne me demande de lui acheter un vêtement griffé pour concurrencer ses amies à l’école, au point que toutes mes payes y passent et que je doive me priver pour mademoiselle. Son père refuse de m’appuyer face à elle sous prétexte que « c’est une affaire de femme » et que c’est à moi de la régler. Comment je fais pour calmer les envies de ma fille ?

Anonyme

Le jour où vous apprendrez à dire non à votre fille en y ajoutant les raisons logiques qui vous motivent, vous aurez appris à vous respecter et elle finira par comprendre. Quant à l’absence de réaction de votre mari, je pourrais la qualifier de mollesse pathétique indigne d’un père qui se respecte.