Échangés du Canadien: que sont-ils devenus?

Avec les séries éliminatoires qui s’évaporent, les rumeurs d’échange reprennent de la vigueur chez le Canadien de Montréal. Que sont devenus les cinq joueurs échangés par le directeur général Marc Bergevin depuis un an (à l’exception de Mike Reilly et de Michael McCarron, partis cette année)?

Voici un bref portrait de leurs faits d’armes depuis.

1) Andrew Shaw

Photo d'archives, AFP

Échangé aux Blackhawks de Chicago le 30 juin dernier avec un choix de septième ronde en 2021 contre des choix de deuxième ronde (2020), de troisième tour (2021) et de septième ronde (2020), Andrew Shaw est sur la touche après avoir subi une autre commotion cérébrale le 30 novembre dernier. Il n’avait alors récolté que trois buts et 10 points en 26 rencontres. Marc Bergevin semble avoir fait un bon coup en l’échangeant après sa meilleure saison offensive de sa carrière. L’ailier ontarien avait récolté 19 buts et 47 points en seulement 63 parties durant la dernière campagne avec le CH.

2) Nicolas Deslauriers

Photo d'archives, AFP

Envoyé aux Ducks d’Anaheim la même journée que Shaw contre un choix de quatrième ronde en 2020, Nicolas Deslauriers se retrouve un peu dans la même chaise qu’avec les Glorieux. Il assiste parfois aux rencontres du haut de la passerelle et joue sur le quatrième trio. Il n’a qu’un but et quatre points en 31 affrontements avec les Ducks. Son temps de glace moyen s’établit à environ 10 minutes par match. L’ailier québécois se distingue pour le nombre de combats qu’il a livrés jusqu’ici, puisqu’il domine facilement la Ligue nationale de hockey avec neuf batailles. Brendan Lemieux des Rangers de New York et Austin Watson sont en deuxième place avec cinq.

3) Michael Chaput

PHOTO D'ARCHIVES

Michael Chaput n’a pas évolué dans la Ligue nationale depuis qu’il a été échangé par le Canadien. Cette saison, il a récolté 11 buts et 17 points en 24 parties pour les Roadrunners de Tucson dans la Ligue américaine de hockey (LAH). Marc Bergevin s’en était départi le 25 février dernier contre Jordan Weal, qui a disputé 51 matchs avec le CH depuis son arrivée à Montréal.

4 et 5) David Schlemko et Byron Froese

Photo d'archives, Martin Chevalier

Ni David Schlemko ni Byron Froese n’ont enfilé l’uniforme des Flyers de Philadelphie après avoir pris le chemin de la Pennsylvanie contre Dale Weise et Christian Folin le 11 février dernier. Dans le cas de Schlemko, son contrat a été racheté l’été dernier et il n’a pas joué pour une équipe professionnelle depuis son passage dans le club-école des Flyers à la fin de la dernière saison. De son côté, Froese a paraphé un contrat d’un an à deux volets avec les Flames de Calgary en juillet. Il évolue pour le Heat de Stockton avec lequel il a récolté 11 buts et 22 points en 27 parties dans la LAH.

Avec le Canadien, Weise et Folin n’ont rien cassé, mais ils ont tout de même évolué pour le grand club, malgré des séjours dans les ligues mineures. Folin a disputé 24 parties avec le CH, amassant cinq mentions d’aide, tandis que Weise a été blanchi en 13 affrontements depuis son retour chez le Tricolore.