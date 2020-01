Écrasement d'avion: Champagne presse l'Iran de donner l'accès aux autorités canadiennes

OTTAWA – Le ministre des Affaires étrangères François-Philippe Champagne presse l’Iran d’impliquer les autorités canadiennes dans l’enquête sur l’écrasement d’avion qui a coûté la vie à au moins 63 Canadiens à Téhéran mercredi.

• À lire aussi: Kiev étudie sept thèses, dont celle d’un missile

• À lire aussi: L’avion a fait demi-tour après un «problème»

• À lire aussi: Au moins sept passagers Québécois parmi les victimes

Dans une conversation avec son homologue iranien Mohammad Javad Zari, mercredi soir, M. Champagne a souligné qu’il est «important que les autorités canadiennes aient un accès en Iran rapidement», selon le compte-rendu officiel de leur entretien rendu public jeudi matin.

Le Canada n’a pas de lien diplomatique formel avec l’Iran depuis plusieurs années. Le ministre Champagne a toutefois insisté sur l’importance pour Ottawa d’avoir accès au territoire iranien pour fournir des services consulaires et aider à identifier les victimes.

Un Boeing 737 de l'Ukraine International Airlines s’est écrasé mercredi matin en Iran, peu de temps après son décollage. Les 176 personnes à bord sont toutes décédées, dont 63 Canadiens. Au moins sept victimes résidaient au Québec.

L’accident mortel est survenu dans une période de hautes tensions entre l’Iran et les États-Unis, mais on ne connait pas pour l’heure la cause de l’écrasement d'avion.

Les hostilités entre Américains et Iraniens ont bondi en Irak depuis la semaine dernière, quand les Américains ont assassiné par drone le général iranien Qassem Soleimani. Les forces iraniennes ont répliqué, mardi soir, en envoyant une vingtaine de missiles balistiques vers des bases irakiennes utilisées par des troupes américaines et des militaires de la coalition internationale, incluant des Canadiens.