Enfants «forcés» d’assister à une cérémonie autochtone: la justice déboute une Britanno-Colombienne

PORT ALBERNI, Colombie-Britannique – Une mère de Port Alberni, en Colombie-Britannique, qui s’est tournée vers les tribunaux parce que ses enfants ont dû assister à une cérémonie autochtone de purification en classe, a été déboutée en justice.

Candice Servatius faisait valoir dans sa poursuite qu’elle approuve l’idée d’enseigner les religions, mais pas «la participation forcée aux pratiques spirituelles ou religieuses».

Les événements remontent à 2015 lorsque l’école primaire John Howitt a invité des membres des Premières Nations de la côte Ouest à tenir un rituel avec les enfants, en début d’année scolaire, pour «purifier les classes de l’énergie des étudiants précédents».

Dans sa décision, le juge Douglas Thompson a rejeté les arguments de la femme, une chrétienne évangélique, a rapporté le journal «Globe and Mail». Le juge estime que la cérémonie en question ne viole pas les droits garantis par la Charte canadienne des droits et libertés. Il croit qu’il s’agit d’un effort louable pour enseigner aux élèves les croyances autochtones comme recommandé par la Commission de vérité et réconciliation du Canada.

«Ce sont des efforts admirables et admissibles pour enseigner, d'une manière mémorable, les croyances autochtones, a-t-il écrit dans le jugement rendu mercredi. Il est sûrement approprié, et conseillé à la lumière des circonstances historiques, que le district scolaire organise de tels événements.»

La mère arguait que ses deux enfants ont souffert de détresse mentale à cause de cela. Elle a déclaré au tribunal qu'en raison de ses croyances religieuses, sa famille ne pouvait pas participer à des activités «religieuses, spirituelles» ou des «cérémonies surnaturelles» de toute sorte qui ne font pas partie de leur foi.