Je sors, je reste

Week-end du 10 au 12 janvier 2020

Coup de cœur

TÉLÉ

Le dernier soir

Photo courtoisie

La journaliste Monic Néron nous transporte au cœur d’une enquête non résolue des meurtres de deux jeunes adolescents, survenus en 1975. En six épisodes, elle tente d’élucider le mystère entourant l’assassinat de Diane Déry, 13 ans, et Mario Corbeil, 15 ans, qui sont partis en balade en motocyclette par un beau soir de mai et qui ne sont jamais revenus. Leurs corps ont été retrouvés le lendemain dans un sentier bien connu des jeunes du coin. Plus de 40 ans plus tard, cette série documentaire bien construite et qui montre un travail journalistique colossal présente peut-être l’ultime chance de trouver le véritable coupable de ce crime odieux. *Demain à 20h à Radio-Canada

Je sors

DANSE

Riverdance

Photo courtoisie

À l’occasion du 25e anniversaire de la pièce Riverdance, le compositeur Bill Whelan s’allie à la productrice Moya Doherty et au metteur en scène John McColgan pour faire revivre cette pièce irlandaise légendaire. Sur les planches, ce spectacle-anniversaire fera peau neuve avec des éclairages, des projections, des décors et des costumes spectaculaires et innovateurs. Les spectateurs se laisseront emporter par le rythme de la danse de claquettes irlandaises traditionnelles, de chants, de ballets, et de musique celtique. *Ce soir à 20h, demain 14h et 20h et dimanche 14h et 19h30 à la Salle Wilfrid-Pelletier de la Place des arts – 175 rue Sainte-Catherine Ouest

CONCERT

Festival Schubert

Photo courtoisie

Pour débuter en grand la nouvelle saison de l’Orchestre symphonique de Montréal, le Maestro Kent Nagano présente un festival qui rend hommage au célèbre compositeur viennois Franz Schubert. En six concerts, le chef d’orchestre et ses musiciens nous feront voyager au temps de la Vienne classique, avec les œuvres incontournables telles que La belle meunière et Le voyage d’hiver. Également au programme, Mozart, Rossini et Johann Strauss II, trois compositeurs d’envergure qui ont influencé Schubert. * Dimanche à 14h30 à la Maison symphonique - 1600 rue Saint-Urbain

ÉVÉNEMENT

Ayiti La!

Photo courtoisie

Afin de souligner le triste anniversaire du tremblement de terre survenu en Haïti il y a dix ans, la TOHU invitent les Montréalais à l’événement commémoratif Ayiti La!. Durant deux journées, plusieurs activités gratuites prendront place telles que des conférences, des projections de documentaires, des discussions avec des personnes engagées et bien sûr des prestations musicales et artistiques de Jjanice+, de Mélissa Gresseau et de Sara Rénélik. Ne manquez pas également, ce dimanche, dès 16h, la cérémonie protocolaire avec comme apogée, à 16h53 précisément, une minute de vacarme, pour faire écho aux débuts des premiers tremblements. *Demain de 11h à 20h et dimanche de 10h à 18h à la TOHU – 2345 rue Jarry Est

CINÉMA

Les Misérables

Photo courtoisie

Pour se plonger dans la réalité du profilage racial et des enjeux sociaux des banlieues en France, le réalisateur Ladj Ly présente son premier long métrage Les Misérables, qui met en scène le nouveau policier Stéphane qui rejoint l’escouade anti-criminalité Montfermeil. Il se rend rapidement compte des tensions qui co-existent entre les différents groupes culturels et les policiers. Ce film coup-de-poing lève le voile sur les véritables violences policières, inspirées de faits réels du quartier d’enfance du réalisateur. *Sorti le 10 janvier

HUMOUR

Du bruit dans le cosmos

Photo courtoisie

Pour terminer sa tournée en beauté, Virginie Fortin poursuit les dernières représentations et supplémentaires de son spectacle Du bruit dans le cosmos. Acclamée par la critique, l’humoriste ne délivre pas un spectacle comme les autres. Explorant un humour nouveau genre, elle explore la vie terrienne du haut de la stratosphère. Avec une ligne directrice à la fois existentialiste, philosophique, mais très drôle, elle invite le public à une introspection comique sur les grands défauts des Terriens. * Ce soir et demain à 20h au Cabaret Lion d’Or – 1676 rue Ontario Est

Je reste

ROMAN

10 minutes et 38 secondes dans ce monde étrange

Photo courtoisie

Imaginez, lors de notre mort, à notre dernier souffle, que notre esprit pouvait encore fonctionner pour une durée exacte de 10 minutes et 38 secondes. C’est ce qui arrive à Leila, une jeune prostituée sauvagement assassinée dans une rue d’Istanbul. Durant ces précieuses minutes, elle tente de comprendre son destin tragique. Quels sont les derniers événements qui l’ont entraînés à sa mort et pourquoi s’est-elle conduite dans ce pétrin? Avec finesse et justesse, l’écrivaine Elif Shafak dépeint le parcours de cette jeune femme qui ressemble beaucoup à ceux d’autres femmes en Turquie. *Sorti le 9 janvier

TÉLÉ

Ouvrez les guillemets

Photo courtoisie

L’émission originale Ouvrez les guillemets est de retour cet hiver. Avec plusieurs artistes invités sur le plateau, l’animateur, François Morençy, fait ressortir les citations les plus inusitées composés des manchettes de journaux, citations dans les magazines, mentions sur les réseaux sociaux ou encore des photos surprenantes. Parmi les invités qui se confronteront à leurs propos du passé, on retrouve Jean-Philippe Wauthier, Pierre-Yves Lord, les Denis Drolet, Sonia Vachon, Philippe Laprise et plus encore. *Ce soir à 21h à Radio-Canada

WEB

L’effet secondaire

Photo courtoisie

L’effet secondaire est une nouvelle série pour ados qui traite de vrais sujets qui les préoccupent comme l’amitié, la quête de soi, l’anorexie, la boulimie, l’anxiété, l’identité sexuelle, la maladie, le deuil, la manipulation, l’intimidation, et bien d’autres. À la caméra, Anouk, Marco, Fanny, Alex, Safa, Emma, Ahmed et plusieurs autres traversent le secondaire avec la tête remplie de projets, mais le doute peut parfois s’installer et des épreuves inattendues peuvent également tout fragiliser. *Disponible depuis le 10 janvier sur ICI Tou.tv