Jusqu'à 30 millimètres de verglas attendus

Si l’ensemble de la province est enveloppé d’un froid glacial jeudi, la situation sera loin d’être la même, vendredi, alors que le mercure pourrait grimper jusqu’à 10 °C dans certains secteurs du sud du Québec.

Les conditions météorologiques devraient toutefois se compliquer dès vendredi soir. Verglas pour le sud, bonne bordée de neige pour le centre et l’est: la première tempête de l’année, pleine de précipitations et plutôt venteuse, menace de créer plusieurs problèmes au Québec, ce weekend.

Si les prévisions se concrétisent, la dépression commencera par déverser beaucoup de pluie vendredi soir et une bonne partie de la journée samedi, sur le sud et le centre de la province. Le mercure demeurera bien au-dessus du point de congélation. La pluie devrait se changer en pluie verglaçante en soirée.

Plus à l’est, ce sera de la neige. De 10 à 20 centimètres pourraient tomber sur les régions du Saguenay-Lac-Saint-Jean, de la Côte-Nord et de l’Est-du-Québec, samedi.

De la pluie verglaçante est attendue dimanche en Outaouais, dans la région de Montréal, les Laurentides, la Mauricie, le Centre-du-Québec, l’Estrie et la Montérégie. Les précipitations devraient débuter dans la nuit de samedi à dimanche et se poursuivre pendant une bonne partie de la journée de dimanche.

Le verglas, qui devrait tomber pendant une quinzaine d’heures, pourrait cumuler deux ou trois centimètres. Des vents de 60-70 kilomètres heure devraient aussi souffler sur la vallée du Saint-Laurent.

«Dimanche, vraiment, les conditions routières, les trottoirs, ce sera très dangereux», avertit Alexandre Parent d’Environnement Canada.

«On peut s’attendre à ce que plusieurs branches cèdent sous la pression des vents et le poids de la glace, donc on peut penser à des pannes de courant pour le sud et le centre du Québec pour la journée de dimanche», ajoute M. Parent.

Plus à l’est, de 15 à 25 centimètres de neige sont attendus pour les régions du Saguenay-Lac-Saint-Jean, l’Est-du-Québec, la Côte-Nord et la Gaspésie

- Avec le Journal de Québec