La solution pour une vraie relance

L’année ne fait que commencer que la saison du Canadien est déjà foutue. Pas mathématiquement, mais virtuellement. C’est la triste réalité.

• À lire aussi: Adieu les séries...

• À lire aussi: En mode vendeur

Certains en imputent la cause aux blessures. On peut penser que le Tricolore aurait meilleure mine avec Jonathan Drouin, Brendan Gallagher, Joel Armia et Paul Byron dans ses rangs. D’un autre côté, l’absence de ces quatre joueurs démontre le manque de profondeur de cette équipe.

C’est ce que Marc Bergevin devra dire dans son bilan de fin de saison.

L’exemple des Penguins

Toutes les équipes composent avec les blessures. À Pittsburgh, les Penguins sont privés des services de Sidney Crosby depuis deux mois.

Evgeni Malkin a raté 13 matchs au début de la saison et voilà que le meilleur marqueur de l’équipe, Jake Guentzel, manquera à l’appel pour une période de quatre à six mois.

Or, les Penguins sont installés au troisième rang de la division Métropolitaine. Reconnus pour leur force offensive, ils viennent au sixième rang dans la Ligue nationale pour le nombre de buts accordés.

C’est ce qu’on appelle une équipe bien bâtie. Ce n’est pas le cas du Canadien.

Restons sur terre

En ce 9 janvier, donc, les chances du Tricolore de remporter l’un des trois premiers choix à la loterie du prochain repêchage sont plus grandes que ses chances de mériter une place dans les séries.

On se met à souhaiter qu’il puisse repêcher Alexis Lafrenière, le 26 juin au Centre Bell. Ce serait un naturel. Ce serait le coup de barre dont cette organisation a grandement besoin. Mais on sait très bien qu’il faut garder les pieds sur terre.

La loterie du premier choix du repêchage, c’est comme Loto-Québec.

C’est du rêve.

La différence, c’est que pour espérer gagner avec Loto-Québec, on doit acheter des billets. Dans la LNH, la participation est gratuite, à condition de terminer parmi les dernières équipes au classement général.

Autres options

Les chances des Red Wings de Detroit, qui sont destinés à terminer en dernière position, s’élèvent à 18,5 %. Mais le Canadien n’est pas très loin derrière les Devils du New Jersey et les Sénateurs d’Ottawa. L’écart le séparant de ces deux équipes n’est que de six points.

Un deuxième ou troisième choix ne serait pas si mal non plus. À condition, là aussi, que la loterie favorise le Canadien.

En ce moment, notons que les Sénateurs sont en position d’obtenir deux des 10 premiers choix. En plus du leur, ils détiennent celui des Sharks de San Jose, qu’ils ont acquis dans la transaction qui a envoyé Erik Karlsson en Californie.

Pas le choix

Le Canadien doit-il ouvrir les ballasts ?

Ceux qui lisent cette chronique savent que je prône une reconstruction en profondeur depuis deux ans. Ça ne peut pas faire plus mal qu’en ce moment et c’est la solution pour une véritable relance.

Que Marc Bergevin devienne vendeur d’ici la date limite des transactions. Qu’il échange des vétérans et qu’il grossisse sa banque de jeunes joueurs et de choix au repêchage.

José Théodore avait une bonne suggestion, d’ailleurs, dans sa chronique du Journal, il y a trois jours. Il envoyait Carey Price à l’Avalanche du Colorado en retour de Pavel Francouz ou Philipp Grubauer, ainsi que Samuel Girard et un choix de première ou deuxième ronde.

Bergevin dira peut-être qu’il est plus facile de transiger sur PlayStation, mais il doit tout essayer pour changer les choses. Le passé dit qu’il a effectué des transactions qui ont bien tourné pour lui et l’organisation du Canadien.

Pensons à Shea Weber, Jeff Petry, Phillip Danault et Max Domi.

Jonathan Drouin, quant à lui, montrait des signes fort encourageants avant d’être blessé.

Bergevin a jusqu’au 24 février pour agir et il ne doit pas se tromper non plus.

Le conseil de Saku à « KK »

Comme pour bon nombre de jeunes joueurs, on se demandait comment Jesperi Kotkaniemi se comporterait à sa deuxième saison dans la Ligue nationale. Disons-le franchement : il connaît une saison terrible.

Lorsqu’on observe l’écart entre lui et Nick Suzuki, qui a fait tout son temps au niveau junior, on se dit qu’une autre saison en Finlande ne lui aurait pas fait de tort.

Saku Koivu l’a dit lors de son passage à Montréal, pour la soirée des capitaines, en décembre. À ce commentaire, Marc Bergevin avait réagi en disant que c’est toujours plus facile de faire des évaluations après et que la direction du Canadien était seule à connaître les tenants et les aboutissants de sa décision.

Pas un recul

Or, dans une entrevue qu’il m’avait accordée en septembre 2018, Koivu avait dit qu’il était rare qu’un joueur de l’âge de Kotkaniemi, qui n’avait pas encore 18 ans quand le Canadien l’avait repêché, évolue dans une ligue pour hommes.

Dans son message à Kotkaniemi avant le départ de celui-ci pour son premier camp d’entraînement avec le Tricolore, Koivu lui avait dit de ne pas s’imposer de pression et de rouler avec les coups. Il lui avait fait valoir qu’une autre ou deux autres saisons passées en Finlande ne seraient pas un échec.

Oui, Brady Tkachuk, que le Canadien aurait pu repêcher à la place de Kotkaniemi, est un sacré bon joueur. Mais il ne faut pas démolir Kotkaniemi. Il n’a que 19 ans et il n’est pas le premier joueur de cet âge à connaître des difficultés d’apprentissage.

Attendons

C’est à espérer qu’il fera mieux que les nombreux premiers choix des dernières années qui ont échoué. La liste est longue, comme on le sait, Michael McCarron étant le plus récent à partir après cinq années dans l’organisation.

Quand une équipe échappe autant de joueurs que le Canadien a perdus en première ronde, c’est dur de bâtir.