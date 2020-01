Le cellulaire en allaitant: mauvais pour le bébé?

«Si t’es rendue à allaiter en ne regardant que ton cellulaire, on a un problème», a lancé la Dre Christiane Laberge sur les ondes de QUB radio.

Dre Laberge était invitée jeudi à commenter la théorie de certains pédiatres voulant que l’utilisation du cellulaire ou de la tablette pendant l’allaitement entraîne des troubles de développement chez l’enfant.

«Quand on regarde un enfant dans les yeux et qu’on lui parle, à tout âge [...] on allume plein de zones dans son cerveau. Alors que quand on ne le regarde pas, ces zones-là ne s’allument pas autant», a-t-elle expliqué au microphone de l’émission «Les Effrontées».

L’animatrice Geneviève Pettersen a semblé avoir des réserves par rapport à cette théorie. Elle s’est dite «un peu tannée» de la «diabolisation» des cellulaires et de la manie qu’ont les gens, de façon générale, de faire culpabiliser les mères et les femmes.

«Le père peut-il venir regarder dans les yeux son enfant, pendant que je l’allaite? On jase là», a ironisé Mme Pettersen.