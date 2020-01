Les Olympiades des métiers et des technologies étaient organisées par le Centre de formation professionnelle des Riverains. Frédérique Piché-Turcotte (conseillère pédagogique) a réuni les six secteurs de formation en compétition, soit Coiffure, Comptabilité, Dessin de bâtiment, Secrétariat, Soutien informatique et Vente-conseil.

Photo Sébastien Fournier

Les médaillés d’or des Olympiades sont Eugénie Daigneault (Coiffure), Dominique Brisebois (Secrétariat), Caroline Charneau (Comptabilité), Véronique Nantais (Comptabilité), Julie Cormier-Bertrand (Secrétariat), Christopher Poitras (Dessin de bâtiment), Samuel Farley-Lépine (Vente-conseil) et Gabriel Laplante (Soutien informatique).

Photo Sébastien Fournier

Les enseignantes du secteur Coiffure, Rose-Anne Romanesky et Élodie Rivest, entourent Eugénie Daigneault, médaillée d’or, Fléchane Bérubé et Elizabeth Allard, médaillée d’argent.

Photo Sébastien Fournier

Sylvie Poirier, enseignante en comptabilité, est en compagnie de Véronique Nantais, médaillée d’argent, et Caroline Charneau, médaillée d’or.

Photo Sébastien Fournier

Dans le secteur Secrétariat, on apercevait Marie-Èvelyne Leclerc-Chevrier, enseignante, les médaillées Julie Labonté, bronze, Dominique Brisebois, argent, et Julie Cormier-Bertrand, or.

Photo Sébastien Fournier

Les enseignants Jean-Sébastien De Césaré et Annie Laganière du secteur Vente-conseil entourent Samuel Farley-Lépine, médaillé d’or, Samuel Naud-Thuot, Emrick Bernard et les médaillés Mark-André Dufort, argent, et Olivier Desrochers, bronze.

Photo Sébastien Fournier

Frédérique Piché-Turcotte (conseillère pédagogique) est en compagnie des membres du jury, Danielle Latendresse, Yusimi Rego et Simon-David Williams ainsi qu’à l’avant-plan, Samuel Dupuis, Alain Lebreton, Yves-Marc Bisaillon et Michel Rancourt.

Photo Sébastien Fournier

L’enseignante en Dessin de bâtiment Julie Marcil est entourée des médaillés Carole Kenny, bronze, Christopher Poitras, or, et Pietro Tortorici, argent.

Photo Sébastien Fournier

Dans le secteur Soutien informatique, on apercevait Gabriel Laplante, médaillé d’or, Carolyne Martin, enseignante, les médaillées Maggie Beaudoin, argent, et Catherine Maître Bergeron, bronze, et Marco Laporte, enseignant.