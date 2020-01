«Nous sommes tous frustrés» –Shea Weber

Le capitaine du CH a répondu aux questions des journalistes pendant de longues minutes. Le capitaine n’a pas caché sa frustration, disant que son équipe ne trouvait pas les bonnes réponses pour sortir de cet autre bourbier.

« Nous sommes tous frustrés, nous sommes tous enragés, nous n’aimons pas perdre. Mais nous ne pouvons pas baisser les bras et sombrer dans le découragement. Ça ne servirait à rien. »

– Shea Weber

À cinq contre cinq, le CH a contré les deux gros trios des Oilers, menés par les phénomènes Connor McDavid et Leon Draisaitl. Weber avait encore plus sur le cœur ce revers, considérant le bon travail à égalité numérique face aux canons adverses.

« McDavid et Draisaitl sont les moteurs des Oilers. Ils ont déjà récolté une tonne de points. Quand ils marquent, les Oilers gagnent. Nous avons réussi à contenir les deux gros trios d’Edmonton. Mais McDavid a réalisé un beau jeu en supériorité numérique. C’était assez pour redonner confiance aux Oilers et pour miner notre confiance. »

– Shea Weber

Marco Scandella a maintenant porté le chandail du CH à quatre reprises. Quatre revers. Ilya Kovalchuk partage également ce sentiment avec trois matchs sous les couleurs du Canadien et trois revers. Scandella a expliqué cet autre revers par un trop grand nombre d’erreurs.

« On joue bien pendant la majeure partie du match, puis on fait des erreurs qui nous coûtent la victoire. On perd des matchs dans les 2-3 minutes au cours desquelles on joue mal. Il faut être fort mentalement et limiter les erreurs. On fait trop d'erreurs en 3e période. »

– Marco Scandella