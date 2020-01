Pétition lancée pour envoyer des avions-citernes en Australie

Une pétition initiée par un Québécois demandant au gouvernement fédéral d’envoyer des avions-citernes en Australie afin d’éteindre les immenses feux de forêt connaît du succès.

Plus de 58 000 personnes avaient signé cette pétition sur internet jeudi après-midi, quatre jours après avoir été lancée par Rodrigo Arrambide de Candiac, qui a été affecté par cette catastrophe.

«Je n’arrêtais pas de voir des nouvelles à propos des feux en Australie et d’entendre à quel point, la situation était désastreuse. J’ai voyagé sur la côte est de l’Australie il y a deux ans et je voyais ces endroits que j’avais visités être complètement dévastés par le feu», a-t-il mentionné par communiqué jeudi pour expliquer son initiative.

«Je crois qu’il est important que le Canada envoie plus d’aide à l’Australie parce que nous le pouvons et nous le devrions. Nous avons la capacité d’envoyer de l’aide supplémentaire, incluant des bombardiers d’eau et plus de pompiers. Des liens profonds unissent le Canada et l’Australie. Celle-ci a été là pour nous aider dans le passé, alors c’est maintenant notre tour de nous lever pour les aider», a affirmé le Québécois de 24 ans.

Selon lui, les avions-citernes canadiens sont peu utilisés en hiver et pourraient donner un bon coup de main aux Australiens.

Près d’une centaine de Canadiens sont à pied d’œuvre en Australie pour combattre les brasiers et le ministre des Affaires étrangères, François-Philippe Champagne, a affirmé dimanche dernier que d’autres suivraient.

Le ministre avait alors précisé qu’il avait contacté son homologue australien «pour réaffirmer que nous sommes prêts à offrir une assistance supplémentaire si nécessaire».