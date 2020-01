Spectacle: chanter pour l’Amazonie

Le spectacle «Hommage à la vie sauvage», présenté samedi soir au Théâtre Rialto, à Montréal, et rassemblant plusieurs artistes de renom, souhaite sensibiliser le public québécois à l’importance de la forêt amazonienne sur le climat mondial tout en amassant des fonds pour tenter de la protéger.

«Moi, quand on m’appelle, si j’ai du temps et que la cause me tient à cœur, et c'est particulièrement le cas pour l’environnement, j’y vais, a confié Emmanuel Bilodeau, porte-parole et animateur du spectacle. Les feux de forêt commencent à prendre beaucoup de place dans l’actualité, dans le monde entier et non uniquement en Amazonie, il y en a en Asie, en Afrique et en ce moment même, en Australie. C’est comme si la Terre brûlait actuellement.»

Intitulé «Hommage à la vie sauvage», le concert-bénéfice de samedi soir regroupera sur scène plusieurs artistes et groupes de musique bien en vue, qui ont tous accepté de participer à cette soirée bénévolement. Seront ainsi présents au Théâtre Rialto Ariane Moffatt, le groupe Barr Brothers, Arthur H, Safia Nolin, Salomé Leclerc, Patrick Watson et plusieurs autres.

«L’enjeu de l’environnement, ça concerne la planète entière. C’est une cause sans frontières, a souligné le comédien. Ça me touche beaucoup.»

Souhait

L’artiste est pleinement en phase avec la cause qu’il représentera samedi soir. On le sent véritablement indigné lorsqu’il aborde les questions environnementales, habité tout autant par une fougue que par l’urgence d’agir. Un souhait pour cette année et cette décennie qui débute ?

«Un tiens vaut mieux que deux tu l’auras, propose l’animateur. Si tout le monde se contentait de ce qu’il avait, achetait moins de gogosses et consommait de façon intelligente, locale, responsable, environnementale, consommait moins de viande aussi, ce serait déjà beaucoup. La viande, ça, c’est une autre affaire. Pars-moi pas là-dessus», a fait savoir Emmanuel Bilodeau en riant.

Le spectacle, prévu à partir de 19 h 30 et dont les billets sont au coût de 45 $, représentera ainsi un véritable feu roulant rassemblant certains des plus grands succès des nombreux artistes de la programmation.

«J’ai envie que la soirée soit super, a dit le comédien. Je veux qu’il y ait du rythme, que les gens aient du plaisir. S’il y a des changements à apporter sur scène entre les différents musiciens, ça va être compréhensible, mais je vais combler les vides.»

«Je voulais faire un numéro d’humour sur l’environnement, mais j’ai de la misère à rendre ça drôle, a-t-il ajouté. Alors je le ferai peut-être quand même, mais en personnage, je n’ai pas encore décidé.»

Implication

Se déplaçant sur les lieux de l’entrevue à vélo, en plein hiver avec son casque et ses lunettes de ski, l’artiste ne compte plus les causes sociales dans lesquelles il s’est engagé.

«Quand j’ai joué René Lévesque [dans la série intitulée “René”, diffusée en 2006), tout d’un coup on m’a demandé d’être porte-parole, je devenais assez connu pour accéder à ce niveau-là, a expliqué le comédien, le sourire aux lèvres. J’ai un côté bénévole dans l’âme, j’aime ça m’impliquer. Ma première cause, c’était pour la “Journée de l’air pur”, en 2004 ou 2005. L’année d’après c’était pour la journée “En ville sans ma voiture”, puis une autre fois par rapport au vélo l’hiver», a-t-il expliqué.

«Il y en a plein qui dosent ça, moi je ne dose pas, poursuit-il. Je me mouille dans n’importe quoi, je fonce. Dès que c’est une cause à but non lucratif, qui défend des valeurs sociales ou environnementales qui me sont chères, je le fais volontiers.»

Non seulement ses implications sont nombreuses, mais le mode de vie du comédien, humoriste et animateur transpire également l’engagement social.

«Ça fait au moins 10-15 ans que je fais du vélo l’hiver, a mentionné Emmanuel Bilodeau, également père de famille. Avant, j’allais à Radio-Canada en char, je ne peux pas m’imaginer faire ça aujourd’hui. C’est à 20 minutes de bicycle, c’est super, je n’ai jamais de problème de stationnement, je me sens énergisé quand j’arrive, j’ai fait ma part pour décongestionner les voies, pour ne pas mettre plus de pollution dans l’air, et c’est agréable.»

Objectif: 1000 hectares

Le spectacle de samedi soir se fera au bénéfice de l’OSBL Junglekeepers, une organisation qui œuvre depuis cinq ans à la protection de la forêt amazonienne dans la région du Río de Las Piedras, au Pérou.

Pour la Montréalaise Dina Tsouluhas, cofondatrice de l’OSBL, le spectacle pourrait faire une véritable différence en ce qui concerne la protection de l’Amazonie, mais également, et plus largement, au niveau de la lutte aux changements climatiques.

«L’objectif du spectacle, c’est d’abord de sensibiliser le public, mais aussi d’amasser des fonds pour protéger une certaine partie de la forêt amazonienne située au Pérou, et plus particulièrement le corridor s’étalant le long de la rivière Las Piedras», a expliqué la cofondatrice.

Ayant réussi depuis le début de ses activités à protéger plus de 4500 hectares de forêt, l’organisation espère, avec le concert-bénéfice de samedi, amasser suffisamment de fonds pour protéger 1000 hectares supplémentaires.

Climat

Alors que l’urgence climatique est à l’ordre du jour comme jamais, l’importance de la forêt amazonienne dans l’écosystème mondial n’est plus à démontrer selon l’OSBL.

«L’Amazonie est un des territoires qui absorbe le plus de dioxyde de carbone au monde, soutient Dina Tsouluhas. Quand on détruit une partie de la forêt, ça affecte nécessairement le taux de CO2 dans l’atmosphère et conséquemment, ça a un effet direct sur le réchauffement climatique.»

Si les feux de forêt représentent une cause importante de la destruction de ce territoire, les coupes illégales, l’exploitation minière, l’agriculture et l’élevage intensifs en menacent tout autant la stabilité.

«Nous sommes actuellement à un point “maintenant ou jamais”, et ce serait même possible que nous ayons déjà dépassé ce point-là de non-retour, a soutenu la Montréalaise. C’est une des raisons pour lesquelles on est vraiment contents de pouvoir faire ce spectacle-là. Tant mieux si on peut réussir à sensibiliser plus de gens encore.»