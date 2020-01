Tragédie aérienne en Iran: la thèse du missile est plausible, selon un expert en stratégies militaires

MONTRÉAL – Un expert en stratégies militaires croit lui aussi qu’un missile pourrait être à l’origine de la tragédie aérienne qui a fait 176 victimes, dont 63 Canadiens, mercredi matin, en Iran.

«Les systèmes de défense antiaériens contemporains sont extrêmement efficaces et très rapides», a dit Simon Leduc, ancien officier des Forces armées canadiennes qui est spécialiste en stratégies militaires, sur le plateau de LCN, jeudi.

«Avec les nouveaux systèmes, c’est un missile, vous êtes détectés sur radar et, très rapidement, le missile va à trois-quatre-cinq-six fois la vitesse du son, donc excessivement rapidement, et il n’y a pas nécessairement une traînée [lumineuse] et le missile explose. Ça envoie une série de fragments, habituellement des shrapnels, pour détruire l’avion», a dit M. Leduc, en indiquant que c’est «probablement» ce qui s’est produit quelques minutes après le décollage du Boeing 737 de l'Ukraine International Airlines depuis l’Aéroport international Imam Khomeiny, à Téhéran.

L’expert est revenu sur la déclaration de jeudi du premier ministre du Canada, Justin Trudeau, évoquant de «multiples sources» qui ont attribué le tir de missile, qui pourrait être volontaire ou involontaire, à un système de défense antiaérienne.

«De multiples sources, ça [évoque] les radars des États-Unis qui sont capables de recueillir de l’information. Il y a aussi l’écoute électronique, c’est-à-dire la personne qui décide de lancer le missile, à ce moment-là [elle] communique par radio, ça aussi c’est une source d’information. Il peut y avoir aussi différentes autres sources, notamment informatiques», a souligné M. Leduc.

Simon Leduc a rappelé qu’on a évoqué, à ce stade-ci de l’enquête, que c’est un «système de défense antiaérienne, un SA-15 TOR», qui pourrait être à l’origine de la tragédie, une thèse qui est étayée par des images obtenues par le quotidien «The New York Times» montrant un point lumineux, vraisemblablement l'avion, qui est frappé dans le ciel.

Un SA-15 TOR «se trouve à être un système de défense antiaérien tactique qui se déplace avec une brigade, une division, donc la division qui lance le missile n’est pas reliée à un centre de commandement, c’est directement à l’intérieur du véhicule. C’est le sergent [qui prend la décision de tirer], pas un haut niveau de commandement», a dit M. Leduc.

«Et la personne, il ne faut pas se leurrer, on est dans un contexte où les Américains risquaient de les attaquer [avec des] avions furtifs. (...) Et la principale cible d’un bombardement allié, ce sont les systèmes de défense antiaériens. Donc, un avion qui apparaît, c’est peut-être un avion furtif qui me vise moi, on engage et quelques secondes et c’est fini.»

Une bombe?

Simon Leduc a aussi indiqué qu’une bombe placée dans cet avion civil pourrait avoir provoqué une explosion l’ayant ensuite fait s'écraser, tuant tous ses occupants.

L’enquête, à laquelle va se joindre le Bureau de la sécurité des transports (BST) du Canada, ainsi que son équivalent américain, devrait permettre de déterminer les circonstances de cette tragédie.