Trois sorties, trois résolutions

Après 5 livres en trop et beaucoup de plaisir, à manger et boire abondamment, voilà est venu le temps des résolutions. Pour bien débuter l’année, je vous propose trois différentes résolutions en trois sorties! En 2020, commençons par bien prendre soin de nous, en mangeant bien, en diminuant notre consommation d’alcool et en bougeant plus souvent!

BOIRE : Le spiritueux sans alcool, sans sucre, sans additif : vive le Seedlip!

Photo courtoisie

C’est le temps des résolutions et nous essayons de bien manger, boire plus d’eau et évidemment diminuer sa consommation d’alcool. Pour ceux et celles qui ont décidé de participer au « Dry January » (un janvier à sec), j’ai testé pour vous le nouveau spiritueux qui cartonne en Angleterre et qui se fait découvrir tranquillement en Amérique du nord. En effet, l’entreprise britannique Seedlip a lancé trois spiritueux, issus de la distillation des plantes : Le Spice 94, le Garden 108 et le Grove 42. Les trois produits me rappellent le rhum, le gin ou encore une liqueur amère à l’orange. Les options sont infinies pour les amateurs de cocktails! De plus, le produit est sans sucre, sans sucre, sans édulcorant et sans arôme artificiel. On adore! (45 $- chez Vinum et boutique Andrea Jourdan)

MANGER : Lunch santé au centre-ville au Livia

Photo courtoisie

Je me souviens de vous avoir déjà parlé du Livia Matcha, le premier bar de thé matcha, situé à Westmount. Cela reste encore l’un de mes endroits coups de cœur pour une boisson chaude à la poudre verte. Depuis lors, la famille du Livia s’est agrandie et a ouvert une autre succursale spécialisée en plats santé. Pour un lunch rempli de vitamines et tout aussi rapide au centre-ville, le Livia Peel est devenu l’une des adresses chouchou du monde de fitness et des gourous de jus verts. On y trouve évidemment plusieurs types de salades, mais cet hiver on y a ajouté des repas plus réconfortants et consistants. Parmi les des nouveautés, on retrouve la surprenante tartine végane de Hummus au curcuma maison, assaisonnée de tomates cerises séchées, arugula, olives nicoises, pois-chiches croustillants et vinaigrette érable-balsamique, une délicieuse soupe à la courge musquée, avec lait d'amande, graines de citrouille et échalotes, un succulent bol de poké classique composé de thon, avocat, concombre, édamamé, papaye verte, wakamé, tobiko, échalotes, nouilles croustillantes et sauce classique. D’autres versions de bols de poké sont également disponibles. Finalement, j’ai eu un véritable coup de coeur pour le bol de riz de chou-fleur Riz de chou-fleur, garni de betterave, carottes, tomates cerises, concombre, chips de pita, menthe, coriandre, hummus au curcuma maison et vinaigrette au tahini doré. Bon pour le corps autant que le bedon! (1468 Rue Peel, Montréal, Montréal)

SORTIR : Pour ceux qui détestent le tapis roulant!

Photo courtoisie

Que j’aime danser et que je déteste le tapis roulant! Pour ceux qui désirent se remettre en forme, sans nécessairement se rendre à la salle de sports, je vous propose un cours de Djamboola Fitness. La reine de la remise en forme du Québec Josée Lavigueur en avait fait la promotion, il y a déjà deux ou trois ans et depuis, je m’étais promise de participer à une séance. Surprise, j’y suis allée et ce ne sera pas la dernière fois! Les instructeurs hyper motivés mélangent des mouvements cardio-musculaire à de la danse africaine accompagnée d’une musique hyper entraînante! On a simplement envie de bouger! C’est une heure à s’amuser, sans avoir l‘impression de suer! Le créateur de Djamboola, Rich’Art offre des cours un peu partout à Montréal et même à Québec. (Pour les informations des divers cours, rendez-vous au djamboola.coml)