Un jeu d'évasion géant souterrain à Montréal

Dans quelques semaines, art et aventure se marieront à Montréal d'une façon unique grâce au jeu d'évasion géant «Voyage au centre de la Terre: la cité oubliée», l'une des grandes activités du 12e festival Art souterrain.

Pendant cinq kilomètres, les participants devront résoudre des énigmes et tenter de quitter les lieux avec le trésor. Ils pourront du même coup admirer les œuvres exposées dans le réseau souterrain montréalais. Au total, 80 comédiens et ambassadeurs seront présents sur les lieux.

« Cette chasse aux énigmes est une façon ludique et accessible de créer un lien insolite entre le spectateur et l'œuvre d'art. Cela ouvrira certainement l'univers de l'art contemporain à un public moins enclin à fréquenter les expositions d'arts visuels», explique Frédéric Loury, directeur général du festival Art Souterrain, dans un communiqué.

L'expérience immersive d'une heure «Voyage au centre de la Terre: la cité oubliée»sera proposée le 29 février ainsi que les 1er, 6, 7 et 8 mars, au coût de 25 $ plus taxes. Les billets sont disponibles au artsouterrain.com où il est également possible de consulter la programmation du festival qui se tiendra du 29 février au 22 mars.