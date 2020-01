ROY (née PESANT), Gisèle



A Terrebonne, le 6 janvier 2020, à l'âge de 91 ans, est décédée Mme Gisèle Pesant, épouse de feu Laurent Roy.Elle laisse dans le deuil ses enfants Richard (Line), Carol (Denis) et Maryse (François), ses petits-enfants Laurence (David), Jordane, Antonie (Marie-Josée), Marc-André, Camille et Benjamin et ses arrière-petits-enfants Édouard, Évangéline, Émiliana et Laîka, ses belles-soeurs, son beau-frère, parents et amis.La famille recevra les condoléances au complexele samedi 11 janvier dès 13h; une courte cérémonie sera célébrée à 17h au salon même.