TOUGAS, Claude L.



À Longueuil, le 5 janvier 2020, à l'âge de 83 ans, est décédé Monsieur Claude L. Tougas, époux de feu Solange Jacob.Il laisse dans le deuil ses enfants Lorraine (Wig) et André, sa petite-fille Jessica, ses frères Léo (Pierrette) et René (Francine), ainsi que plusieurs neveux, nièces, beaux-frères, belles-soeurs et amis.La famille recevra les condoléances le mardi 14 janvier 2020 de 18h à 20h au complexe funéraireUne réunion de prières aura lieu à 20h au même endroit.La famille tient à remercier le personnel du Centre d'hébergement du Chevalier-De Lévis pour leur soutien et les bons soins prodigués.