GALIPEAU ARSENAULT

Paulette



À Saint-Alexandre, le 8 janvier 2020, à l'âge de 80 ans, est décédée Mme Paulette Arsenault Galipeau, épouse en premières noces de feu Gaston Aubut et en secondes noces de feu André Galipeau.Elle laisse dans le deuil ses enfants: feu Michel, Judith (Paul Lépinay), Sylvain (Manon Martineau), Jacques (Mélanie L'Heureux), Sonia (Yves Lachance), Martin (Martine Giguère), ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants, ses frères et soeurs ainsi que ses beaux-frères et belles-soeurs, neveux et nièces, parents et amis.La famille vous accueillera le dimanche 12 janvier 2020 de 14h à 17h et de 19h à 21h ainsi que le lundi dès 9h au complexe funéraire:SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU, J2W 1E2450-359-0990 www.lesieuretfrere.comLes funérailles auront lieu le lundi 13 janvier 2020 à 11h, en l'église Saint-Alexandre, 447, rue St-Denis, Saint-Alexandre, J0J 1S0.