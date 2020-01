Accessoires de cuisine: Dans les contenants, les meilleurs restants!

Les célébrations du temps des Fêtes ont garni votre réfrigérateur d’une multitude de restants, qui ne se sont pas tous retrouvés dans les récipients appropriés. Voilà qu’il est temps de faire le plein de contenants !

Divisés s.v.p. !

Photo courtoisie

Les contenants (4 formats disponibles) de rangement LocknLock en verre borosilicate dotés d’un diviseur offrent la possibilité de conserver deux aliments ou deux restants, sans contact. Un plat principal et son accompagnement, par exemple ! Sans leur couvercle, ils se placent au four (jusqu’à 750 °F). Ces contenants vont également au congélateur, au micro-ondes et au lave-vaisselle, en plus de prendre joliment place sur la table.

starfrit.com > 7,99 $, 8,99 $ ou 9,99 $

Fraîcheur en boîte

Photo courtoisie

Les fruits, les crudités, les huîtres et les fines herbes demeurent frais deux fois plus longtemps, lorsqu’ils sont gardés dans l’un de ces

contenants hermétiques en plastique de Ricardo, présentant un système d’aération adapté à chaque type d’ingrédients. Leur passoire intégrée permet d’utiliser un seul contenant pour laver et conserver les aliments et leur fond surélevé favorise la circulation de l’air et l’évacuation de l’excédent d’eau.

boutique.ricardocuisine.com > 29,99 $ (5,4 litres), 1 4,99 $ (1,13 litre)

Bols ronds

Photo courtoisie

Ces trois bols font partie des produits favoris signés Tupperware depuis très longtemps. À usages multiples, ils sont les alliés des cuisiniers autant pour touiller une salade, mélanger un appareil à pâtisserie, mariner de la viande, conserver des aliments, etc. Coiffés d’un couvercle hermétique, ces bols (1,4 L, 2,1 L et 2,8 L) s’empilent pour ne pas encombrer le réfrigérateur et s’emboîtent l’un dans l’autre pour faciliter

le rangement.

fr.tupperware.ca > 42 $ l’ensemble

Du frigo à la table

Photo courtoisie

Il n’y a jamais trop de petits contenants dans nos armoires, prêts à garder nos aliments au frais. Ces huit plats (1, 2, 4, 7 tasses et ramequins) en verre avec autant de couvercles marine, qui s’emboîtent et s’empilent pour un rangement organisé, vont au frigo, au four à micro-ondes, au four et enfin sur la table, avant d’être déposés au lave-vaisselle en prévision du prochain service.

walmart.ca > 19,97 $ l’ensemble

Garder et geler

Photo courtoisie

Cet ensemble de base Garde-Gèle® Plus de Tupperware comprend huit contenants (et couvercles) de différentes grandeurs (450 ml, 1,1 L et 1 L) affichant une forme carrée arrondie pour occuper moins d’espace dans le congélateur. De plus, une protection supplémentaire empêche les sauces et les soupes de les tacher. Ces contenants peuvent être nettoyés au lave-vaisselle, les couvercles placés dans le panier supérieur.

fr.tupperware.ca > 109 $ l’ensemble