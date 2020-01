Alexis Lafrenière de retour face aux Huskies

RIMOUSKI | L’Océanic pourra compter sur le retour de son capitaine Alexis Lafrenière, après un mois d’absence en raison de sa participation au Championnat mondial junior, là où il a été proclamé joueur par excellence de la compétition remportée par le Canada.

Après avoir retrouvé son gardien numéro un Colten Ellis, jeudi à Québec, l’Océanic se réjouit de retrouver son capitaine, samedi après-midi, pour le premier match d’un programme double à domicile face aux Huskies de Rouyn-Noranda. L’attaquant russe Dmitri Zavgorodniy devrait aussi renouer avec l’action la semaine prochaine, au grand plaisir des dirigeants de l’équipe.

« Montre-moi un bon gardien et tu trouveras un bon entraîneur-chef. Jeudi, il a réparé nos quelques erreurs. C’est rassurant de le voir devant le filet », a commenté l’entraîneur-chef Serge Beausoleil.

Le personnel d’entraîneurs de l’Océanic se méfie des Huskies, malgré le départ de Justin Bergeron (maintenant avec l’Océanic) et de Tyler Hinam (Cap-Breton). « Ça demeure une équipe très bien nantie avec des gars comme le gardien Émond, Arsenault et leur flamboyant numéro 16 (Alex Beaucage). Ça demeure les champions en titre, donc impossible de les prendre à la légère », a déclaré le pilote de la formation rimouskoise.

La chimie s’installe

La chimie commence à s’installer au sein de l’équipe, après l’ajout de plusieurs joueurs pendant la période des transactions.

« Ce n’est pas encore parfait, mais nous avons joué un bon match de route, jeudi, à Québec. La semaine prochaine, nous aurons enfin trois bons entraînements pour peaufiner notre jeu », a analysé celui qui reconnaît que ses paires de défenseurs sont très fiables et stables. « On ne touche pas au duo Innis-Massicotte. Bergeron et Flower s’entendent bien et nous avons le luxe d’avoir une troisième paire formée d’Isaac Belliveau et Anthony D’Amours, qui sont aussi habitués à jouer ensemble. »