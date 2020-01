[BALADO] La meilleure fin de semaine de football de l’année est arrivée!

Le deuxième week-end éliminatoire est à nos portes et il n'y a plus que huit équipes dans la course au trophée Vince-Lombardi, remis au gagnant du match du Super Bowl! Que de bons matchs sont à l'horaire!

Dans votre balado de La Zone payante cette semaine, nous y allons de nos prédictions pour ces duels!

Écoutez le balado La Zone payante ci-dessous

«Je m'attends à ce que les Chiefs marchent dans la face des Texans, tout simplement, a affirmé le coanimateur de La Zone payante Jean Carrier. [...] Pour moi, les Chiefs représentent la meilleure formation de la NFL.»

Donc, est-ce que les Vikings seront en mesure de causer une autre très grosse surprise en battant les 49ers? Les Titans sauront-ils résister à la puissante machine des Ravens? Est-ce que les Texans pourront de nouveau battre les Chiefs de Laurent Duvernay-Tardif sur leur terrain, et Russell Wilson sera-t-il capable d'une autre grosse performance pour faire avancer ses Seahawks contre les Packers? Toutes nos réponses à ces questions sont dans le balado!

Dans cette émission, on parle aussi de certaines embauches d’entraîneur dans la NFL et du match de championnat de football universitaire américain qui opposera lundi soir les universités Clemson et LSU. On conclut le tout avec la classique Chronique au bar! Bonne écoute!

La Zone payante est coanimée par Matthieu Boivin, Jean Carrier et Stéphane Cadorette