Canadien: une rechute pour Brendan Gallagher?

L’attaquant du Canadien de Montréal Brendan Gallagher était absent de l’entraînement des siens, vendredi matin, en raison de maux de tête.

C’est ce qu’a confirmé l’entraîneur-chef Claude Julien. Le patineur a effectué un retour au jeu contre les Oilers d’Edmonton, jeudi, lui qui avait raté les quatre précédents duels des siens en raison d’une commotion cérébrale.

Gallagher n’était pas le seul absent à l'entraînement de vendredi, puisque les défenseurs Jeff Petry et Ben Chiarot n’étaient pas non plus avec leurs coéquipiers. Chiarot ratera d’ailleurs l’affrontement de samedi soir, face aux Sénateurs d’Ottawa. L’arrière de 28 ans souffre d’une blessure au bas du corps. De son côté, Petry avait besoin de traitements.

En plein cœur d’une série de huit revers, Montréal occupe actuellement le 13e rang du classement de l'Association de Est et se trouve à neuf points de la dernière place donnant accès aux séries.

Petry absent

Le défenseur Jeff Petry était lui aussi absent de l'entraînement vendredi matin.

Photo Pierre-Paul Poulin

Après avoir raté le match d’hier, le défenseur Ben Chiarot, blessé au bas du corps, était lui aussi absent.

Le CH reprendra le collier samedi, alors qu’il affrontera les Sénateurs à Ottawa. Montréal occupe actuellement le 13e rang sur 16 dans l’Est et se trouve à neuf points de la dernière place donnant accès aux séries.