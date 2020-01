GAGNON (née Savaria)

Yolande



Le 4 janvier 2020, à l'âge de 84 ans, est décédée Yolande Savaria, épouse de feu Léo Gagnon.Elle laisse dans le deuil ses enfants Johanne (Pascal) et Normand (Diane), ses petits-enfants Julien, Marie-Gabrielle, Samuel, Guillaume et Hugo ainsi que parents et amis.La famille vous accueillera le lundi 13 janvier de 13h à 16h à:7679 BOUL. TASCHEREAUBROSSARD, QC, J4Y 1A2www.dignitequebec.com