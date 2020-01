Deux personnes d’intérêt recherchées en lien avec la fusillade d'Ottawa

Le Service de police d’Ottawa (SPO) cherche à identifier deux personnes d’intérêt en lien avec la fusillade survenue mercredi sur la rue Gilmour qui a fait un mort et trois blessés.

Une vidéo montrant deux individus qui courent a été partagée par le service de police sur son compte Twitter vendredi après-midi. On y voit aussi une autre personne déneiger sa voiture.

Le premier individu était vêtu d’un pantalon rouge ou orange et d’un blouson ou chandail bleu clair à capuchon. Le second portait également un pantalon rouge ou orange, un manteau foncé et des chaussures de couleur foncée.

Les enquêteurs du SPO recherchent également des vidéos de surveillance ou de caméra-témoin captées dans les environs de la rue Gilmour entre 7 et 7h45 mercredi matin.

Toutes personnes ayant des informations sont invitées à contacter l’Unité des crimes majeurs en composant le 613 236-1222, poste 5493.