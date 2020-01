Gwyneth parle trop

Gwyneth Paltrow a déjà fait la promotion d’un facial de sangsues (ces petites bêtes vivantes te sucent le sang du visage) et d’un bain de vapeur aux herbes pour le vagin...

Elle vend sur son site Goop toutes sortes de niaiseries de charlatan plus ridicules, loufoques et stupides les unes que les autres.

Réjouissez-vous ! À partir du 24 janvier, sur Netflix, elle va présenter la série Goop Lab, un laboratoire qui n’a rien de scientifique, dans lequel elle et ses amies font toutes sortes d’expériences de charlatan, plus ridicules, loufoques et stupides les unes que les autres.

Sérieusement, Gwyneth ? On n’avait pas déjà assez de coucous comme ça, entre les crinqués qui croient que la Terre est plate et ceux qui pensent que les vaccins causent l’autisme ?

KESSÉ ÇA ?

Dans Goop Lab, Gwyneth Paltrow et ses complices vont explorer la prise de substances psychédéliques, une thérapie de l’énergie, des bains d’eau glaciale, des ateliers d’orgasmes et des médiums psychiques. Dans la bande-annonce de la série, une femme déclare qu’elle a subi un exorcisme. La réaction de la blonde comédienne ? « Oh wow ! ».

« J’ai fait des années de thérapies en seulement cinq heures », raconte une femme. On entend une voix qui dit : « C’est dangereux et ce n’est pas réglementé ». Ben si c’est dangereux et que ce n’est pas réglementé, pourquoi Gwyneth Paltrow encourage-t-elle les gens à faire ça dans une série sur Netflix ?

Vous trouviez Marcel Leboeuf excentrique avec son collier de noisetier ? Attendez de voir ce que Paltrow offre sur son site goop.com .

Voici quelques produits que j’ai trouvés en vente hier...

– Un « psychic vampire repellent », un vaporisateur anti-vampires psychiques, pour se protéger des mauvaises vibrations et de ceux qui les causent. On explique que les fans de cet élixir s’en vaporisent généreusement autour de la tête pour protéger leur aura. Prix : 30 $ pour 3 onces.

– Un papier de toilette appelé No.2 Toilet Paper (mais la notice ne dit pas si on peut l’utiliser quand on fait un No.1). C’est un papier de toilette... avec une conscience (car il est composé à 100 % de bambou équitable). Un seul rouleau de papier de toilette se vend 34 $.

– Un vibrateur Millionnaire (parce que vous vous sentez comme un million de dollars). Ce vibrateur plaqué or se porte au cou sur une chaîne, comme un collier. Pour la modique somme de 202 $.

En 2018, la compagnie de Paltrow a dû payer 145 000 $ d’amendes pour avoir fait de fausses affirmations scientifiques au sujet d’un œuf en jade à insérer dans le vagin pour améliorer la vie sexuelle, un œuf en quartz rose censé activer le cœur... et un mélange floral appelé « Juge intérieur » sensé « aider à vous débarrasser de la culpabilité, la honte, l’autocritique et l’accusation ».

Je ne sais pas ce qui me fait le plus peur : que Paltrow soit assez cupide pour vendre ses sornettes à fort prix... ou qu’il y ait des gens assez crédules pour se rentrer une roche dans le wiwi tout en se vaporisant de potion anti-vampires.

POUDRE DE PERLIMPINPIN

Avant, les vendeurs de remèdes miracles se promenaient de village en village et mentaient comme des arracheurs de dents. Aujourd’hui, ils sont... sur Netflix.