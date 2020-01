Herby Moreau : son fils, son futur agent?

Herby Moreau a transmis à son fils sa passion pour le «show-business». À 14 ans, Julien songe déjà à travailler dans l’industrie qui fait vibrer son père depuis une trentaine d’années.

«Il est né là-dedans. Un jour, il regardait "Appelez mon agent" (ou "Dix pour cent" et, au Québec, "Les invisibles"), et il a dit que ça serait "le fun" de faire ça. C’était la première fois qu’il manifestait de l’envie pour un métier. Peut-être qu’un jour mon fils sera mon agent! Il a un sens critique et artistique très développé. Il pourrait aussi être journaliste...», a expliqué Herby, croisé à la première du «Fantôme de l’Opéra» en français mercredi dernier, où il était accompagné de son ancienne belle-mère et grand-maman de son fiston, Patrizia, dont c’était l’anniversaire.

«On a passé Noël ensemble, a spécifié Herby au sujet de la mère de son ex-amoureuse. Quand on a fait un être aussi extraordinaire que Julien, on veut faire en sorte d’être unis pour qu’il continue à grandir dans la joie, la paix, la bonne humeur et la famille!»