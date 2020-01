Iran: Washington dévoile des sanctions sur l’acier et plusieurs hauts responsables

Washington | Les États-Unis ont détaillé vendredi les nouvelles sanctions annoncées contre l’Iran, qui visent huit hauts responsables du régime ayant fait avancer les «objectifs de déstabilisation» de la République islamique ainsi que les plus grands fabricants d’acier, d’aluminium, de cuivre et de fer du pays.

L’administration Trump a désigné 17 producteurs de métaux et sociétés minières iraniens, un réseau de trois entités basées en Chine et aux Seychelles et un navire impliqué dans l’achat, la vente et le transfert de produits métalliques iraniens, ainsi que dans la fourniture de composants de production de métaux critiques aux producteurs de métaux iraniens, a expliqué le secrétaire américain au Trésor Steven Mnuchin lors d’une conférence de presse.