La taule pour des trafiquants de méthamphétamine

JOLIETTE | Deux trafiquants de drogue de la Rive-Nord, qui s’étaient fait pincer avec plus d’un million de comprimés de méthamphétamine, ont pris le chemin du pénitencier, vendredi.

Steven Sideris

Trafiquant

Au palais de justice de Joliette, Steven Sideris, 27 ans, a reçu une peine d’emprisonnement de plus de quatre ans (54 mois et 21 jours) pour possession de 1 059 000 comprimés de méthamphétamine et de quatre kilogrammes de cocaïne, dans le but d’en faire le trafic.

L’homme de Laval avait plaidé coupable à ces accusations le 29 octobre, à la suite du démantèlement d’un garage transformé en laboratoire de fabrication de méthamphétamine à Chertsey, en mai 2018.

L’endroit caché dans le bois de la municipalité de Lanaudière avait une capacité de production de 600 000 comprimés de meth par semaine, selon la Sûreté du Québec.

Sous filature

Steven Arthur Gaglia

Trafiquant

Son partenaire Steven Arthur Gaglia, 29 ans, a de son côté écopé de deux ans et trois mois de prison pour possession en vue de faire le trafic, ayant également avoué les faits à l’automne.

« La quantité [de drogue] est énorme, ça mérite des peines d’emprisonnement », a souligné le juge François Landry.

Les deux hommes ont déplacé et transporté dans un véhicule 18 boîtes de comprimés sous les yeux de policiers lors de filatures en mai 2018.

« Les échanges de boîtes contenaient uniquement de la méthamphétamine selon nos prétentions, alors, c’est la possession de cocaïne qui fait la différence entre les deux au niveau du temps de la peine », a pour sa part expliqué l’avocat de la Couronne, Marc-André Ledoux.

Les policiers ont saisi les comprimés et la cocaïne au domicile de Sideris.

Les autres accusés

Pierre-Olivier Clément, de Saint-Jean-de-Matha, et Pierre-Luc Savoie, de Saint-Félix-de-Valois, deux autres accusés dans cette affaire, avaient écopé de six ans de détention le 29 octobre.

Ils ont notamment reconnu avoir produit de la meth. Des chefs de possession et de trafic pesaient également contre eux.

♦ Le dernier des cinq accusés, Tommy Charrette (de Sainte-Mélanie), recevra sa sentence le 5 février pour avoir produit de la méthamphétamine.