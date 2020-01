Le verglas, ennemi d'Hydro-Québec

Les importantes précipitations de pluie verglaçante attendues ce week-end font renaître le spectre de pannes d’électricité à grande échelle.

Comment Hydro-Québec se prépare-t-elle à faire face au cocktail météo du weekend?

Le porte-parole de la société d’État, Cendrix Bouchard, a fait le point au Québec Matin, vendredi.

«On ajoute quelques équipes au cours de la journée de samedi, mais c’est vraiment lorsque les pannes vont se déclarer qu’il faudra avoir toute la force de frappe, que nos employés soient frais et dispos pour pouvoir réparer ces pannes s’il y en a», explique M. Bouchard.

«Le mieux qu’on peut faire c’est suivre tout ça le plus près possible et être prêt à intervenir», ajoute-t-il.