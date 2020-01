Les Gaulois de Saint-Hyacinthe honorent Maxime Talbot et Bruno Gervais

Dans le cadre du Tournoi de hockey pee-wee de Saint-Hyacinthe et en cette année de la présentation de la Coupe Telus 2020, Les Gaulois de Saint-Hyacinthe Midget AAA ont procédé aux retraits des numéros de Maxime Talbot (43) et Bruno Gervais (12), deux anciens joueurs de LNH qui ont porté les couleurs des Gaulois.

photo Patrick Roger

Lors de la cérémonie protocolaire, Maxime Talbot était en compagnie de Jean Bédard, président des Gaulois, et de Bruno Gervais.

photo Patrick Roger

Les porte-drapeaux Gabriel Gervais et Jaxson Talbot sont entourés de l’entraîneur des Gaulois, Marc-André Ronda, et de Bruno Gervais, Tristan Ouellette et Maxime Talbot.

photo Patrick Roger

L’organisateur de la cérémonie, Simon Desautels, est en compagnie de Bruno Gervais, Maxime Talbot, Yves Sansfaçon, gouverneur des Gaulois, et Yanick Lévesque, président de la Ligue Midget AAA.

photo Patrick Roger

Bruno Gervais et Maxime Talbot entourent Lucien Beauregard, le président du Tournoi pee-wee de Saint-Hyacinthe et Thérèse Desautels, bénévole depuis 47 ans.

photo Patrick Roger

Mélanie Carrier, l’épouse de Bruno Gervais, est en compagnie de ses enfants, Léa-Rose et Sofia.

photo Patrick Roger

L’épouse de Maxime Talbot, Cynthia Phaneuf, est entourée de ses enfants, Florence et Lou.