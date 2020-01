Lisa Raitt repêchée par la Banque CIBC

TORONTO – La Banque CIBC a nommé Lisa Raitt vice-présidente de la Banque d’investissement du réseau mondial, moins de trois mois après la défaite de l’ancienne ministre conservatrice aux élections fédérales.

Diplômée en chimie et avocate, Mme Raitt a été présidente et chef de la direction de l'Administration portuaire de Toronto avant de se lancer en politique fédérale au sein de l’équipe de Stephen Harper en 2008.

Mme Raitt, dont le bureau sera situé à Toronto, rejoindra à l’équipe Marchés des capitaux de la Banque CIBC, ce qui l’amènera à se pencher «sur l'établissement de relations avec des clients de hauts échelons» et à travailler à «l'expansion des activités à l'échelle mondiale», a indiqué par communiqué l’institution financière.

«Grâce à son expérience dans la gestion des grands portefeuilles au gouvernement ainsi [qu'à] ses aptitudes en matière de leadership dans le secteur privé, Mme Raitt apportera une valeur particulière à nos clients», a indiqué Roman Dubczak, directeur général et chef de la Banque d'investissement du réseau mondial.

«Dans une économie mondiale complexe, son savoir-faire et son point de vue sur les principaux secteurs, comme l'énergie et l'infrastructure, permettront aux entreprises de nos clients de prendre de l'expansion», a-t-il ajouté.

Rappelons que Lisa Raitt, qui est native de Cape Breton, en Nouvelle-Écosse, a été ministre fédérale des Ressources naturelles, ministre du Travail et ministre du Transport sous Stephen Harper. Elle a aussi été chef adjointe de l’opposition officielle à Ottawa, porte-parole en matière de finances et vice-présidente du Comité permanent de la justice et des droits de la personne.