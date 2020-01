Max Pacioretty parmi les étoiles

L’attaquant des Ducks d’Anaheim Jakob Silfverberg a déclaré forfait pour le match des étoiles de la Ligue nationale de hockey, vendredi. Conséquemment, Max Pacioretty a été ajouté à la formation de la section Pacifique.

L’ancien capitaine du Canadien de Montréal, qui évolue maintenant avec les Golden Knights de Vegas, en sera à une première participation en carrière. L’Américain compte 45 points, dont 20 buts, en 47 parties cette saison.

Pacioretty sera le seul représentant des Golden Knights sur la glace au match des étoiles de cette année à St. Louis, en raison du désistement de son coéquipier Marc-André Fleury. L’entraîneur-chef Gerard Gallant sera toutefois derrière le banc de la Pacifique.

Une bonne raison de s’absenter

Silfverberg avait aussi été invité parmi les étoiles pour la première fois. Il ne pourra se rendre au Missouri, les 24 et 25 janvier prochain, puisque sa femme est enceinte du deuxième enfant du couple.

«C’est un honneur incroyable d’avoir été choisi pour le match des étoiles de la LNH, a-t-il confié au site web de l’équipe californienne. Ma femme et moi attendons notre deuxième enfant pour la fin janvier, et c’est plus important pour moi d’être avec ma famille à ce moment. Merci à la LNH et l’organisation des Ducks pour leur compréhension.»

Le Suédois est sur le carreau depuis le 7 janvier dernier en raison d’une blessure au haut du corps. Son état est censé être réévalué par les Ducks en vue du match de samedi face aux Blackhawks de Chicago.