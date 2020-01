Plaidoyer pour l’avenir de notre planète

Je fus impressionnée par la venue au Québec de la jeune Greta Thunberg et je me suis déplacée pour aller marcher avec la horde de citoyens présents à cette occasion. Ce qui m’étonne quand même, c’est le nombre élevé de grosses voitures type VUS qui circulent dans les rues de Montréal comme dans celles de tout le reste de la province. Comment pouvons-nous, comme citoyens du monde, en même temps dire une chose, et en faire une autre qui n’a aucun rapport, sans être gênés ? Nos politiciens auraient beau prendre toutes les mesures nécessaires à la baisse des GES, si de notre côté les bottines ne suivent pas les babines, comment pourrons-nous atteindre nos objectifs ?

Une femme consciente du danger planétaire



Ce ne serait pas l’unique cas de dichotomie entre la volonté et l’agir dans notre société. L’âme humaine est ainsi faite qu’elle s’imagine souvent avoir fait sa part pour la réalisation d’un projet quand elle n’a fait qu’en exprimer le souhait.