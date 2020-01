Record de buts marqués dans la LNH: «la longévité est la clé» pour Alex Ovechkin

Selon le directeur général des Capitals de Washington Brian MacLellan, Alex Ovechkin sera capable de battre le record du plus grand nombre de buts marqués dans la Ligue nationale de hockey (LNH), mais cela prendra quelques conditions favorables.

«Il ne sera plus le joueur rapide ou intense qu’il a été dans le passé, mais il trouvera toujours le moyen de marquer des buts, a dit le dirigeant au réseau Sportsnet. Si son tir reste le même, je pense qu’il peut y arriver.»

«La santé sera un énorme facteur, a ajouté MacLellan. Il décoche toujours la rondelle de la bonne façon. Aussi longtemps qu’il a ce tir, que nous avons une équipe assez bonne pour le supporter et que notre avantage numérique reste dans le top 10 de la LNH, il aura la chance de jouer longtemps. Je pense que la longévité est la clé.»

Présentement, Ovechkin a touché la cible à 684 reprises dans le circuit Bettman, ce qui le place à 221 de l’illustre Wayne Gretzky et du record de la LNH. Depuis son arrivée en Amérique du Nord, le Russe de 34 ans marque en moyenne 0,61 but par matchs. S’il maintient ce rythme, il atteindra la marque de la «Merveille» dans 344 rencontres, ce qui représente un peu plus de quatre saisons complètes.

S’il a déjà dit à de nombreuses reprises qu’il voulait battre le record, «Ovi» a réagi avec humour devant ces statistiques.

«Je vais être obligé de jouer jusqu’à 60 ans, si je veux battre le record. Non, je plaisante. Nous allons voir», a blagué le capitaine des «Caps» lorsqu’interrogé sur le sujet par le site internet de la LNH.

En attendant, Ovechkin continuera son petit bonhomme de chemin dans le palmarès des meilleurs buteurs de l’histoire de la LNH. Dans six réussites, il rejoindra Mario Lemieux au 10e rang et dans 16 filets, il deviendra le huitième joueur de l’histoire à franchir le cap des 700 buts.