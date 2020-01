Un informaticien de Québec écope de 18 mois pour complot et trafic de stupéfiants

Un informaticien de Québec ayant déjà œuvré pour le ministère de la Justice et pour le ministère des Ressources naturelles a écopé d’une peine d’emprisonnement de 18 mois pour complot et trafic de stupéfiants.

En juin 2016, Mathieu Hamel, 42 ans, connaissait différentes problématiques dans sa vie personnelle lorsqu’il s’est fait aborder par Jonathan Rochette, une connaissance avec qui il jouait au hockey.

Ce dernier lui a alors proposé de transporter « des trucs» en lui expliquant qu’il lui donnerait « un cellulaire sur lequel il recevrait une commande», qu’il devrait ensuite « se rendre à une adresse et livrer à des endroits», a rappelé, vendredi, la juge Réna Émond.

300 000 comprimés de met

En tout, Hamel a fait du trafic sur une période de seize jours et l’ensemble de la preuve a permis de conclure qu’il était responsable du transport d’environ 300 000 comprimés de méthamphétamines.

«L’accusé est d’âge mûr, il a fait des choix et pris de mauvaises décisions», a précisé la juge Émond en ajoutant que le rôle de ce dernier était «déterminant» et que son implication, au sein du réseau, était «préméditée, organisée, rigoureuse et loyale.»

En citant la Cour d’appel, la présidente du Tribunal a rappelé que le trafic de drogues dures était un véritable « fléau, faisant des ravages et affectant de multiples victimes».

Du même souffle, elle a mentionné que bien que les critères de dénonciation et de dissuasion doivent habituellement primer, elle ne pouvait mettre de côté la preuve qui a révélé plusieurs facteurs atténuants, dont une réinsertion sociale et un niveau de conscientisation de l’accusé depuis le début du processus judiciaire.

Reprise en main

«Si l’accusé a pris la mauvaise décision de trafiquer, son témoignage convainc qu’il est un actif pour la société et qu’il a la capacité de maintenir un mode de vie respectueux des lois. La valeur du travail, importante chez l’accusé, ses liens familiaux et le tri de ses fréquentations néfastes deviennent des facteurs de protection efficaces», a-t-elle noté avant de condamner l’homme.

La voix chevrotante, ce dernier a remercié la juge en lui promettant qu’elle allait réentendre parler de lui.

« Mais la prochaine fois, vous n’entendrez que du positif», a-t-il dit avant d’être conduit en détention.